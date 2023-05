Velika moskovska vojaška parada ob dnevu sovjetske zmage nad nacistično Nemčijo 9. maja 1945 je bila letos okrnjena in strogo varovana, ker so se v zadnjih tednih v Rusiji dogajali napadi na skladišča goriva, sabotaže na železnici in atentati na zagovornike agresije v Ukrajini. Prejšnjo sredo sta brezpilotnika celo poletela na Kremelj, kar je ta označil za poskus atentata na predsednika Vladimirja Putina. Odpovedali so tudi tradicionalne sprevode ljudi s fotografijami svojcev, ki so padli v drugi svetovni vojni, bržkone zato, da se ne bi pojavile fotografije padlih v Ukrajini in bi se komemoracije sprevrgle v protivojne proteste.

Na paradi v Moskvi je sodelovalo okoli 10.000 vojakov, med njimi tudi petsto vojakov s fronte v Ukrajini, a razen enega legendarnega tanka T-34 (ki so bili strah in trepet Nemcev) ni bilo ne tankov ne letal, so pa velikanski tovornjaki vozili jedrske rakete.

Putin, ob katerem so bili voditelji Belorusije, Uzbekistana, Kazahstana, Kirgizije in Armenije, je v govoru vojakom (civilisti so parado spremljali na malih zaslonih) med drugim vzkliknil: »Danes je civilizacija spet v prelomnem času! Spet so začeli vojno proti naši domovini.« Za sedanjo »katastrofo v Ukrajini« je okviril »zahodne elite«, ki da povzročajo krvave konflikte in uničujejo tradicionalne vrednote, »da bi lahko vsiljevale svetu svojo voljo in ohranjale sistem ropanja in nasilja«.

Kljub raketam von der Leynova v Kijev

Medtem ko je Rusija praznovala dan zmage, je Evropska unija praznovala dan Evrope. Devetega maja 1950 je francoski zunanji minister Robert Schumman objavil izjavo, s katero se je začelo združevanje Evrope, najprej kot Evropske skupnosti za premog in jeklo. Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen se je odločila, da bo dan preživela v Kijevu. Tja je prispela z nočnim vlakom s Poljskega, kar je njen že peti obisk ukrajinske prestolnice od začetka vojne. Tokrat je šla tja kljub nočnemu raketiranju Kijeva, Ukrajinci pa pravijo, da so prestregli vseh 15 raket.

»Vesela sem, da sem spet v Kijevu, kjer se vsak dan branijo naše vrednote. To je primerno mesto, da se praznuje dan Evrope,« je napisala na twitterju. Tudi Ukrajina odslej praznuje dan Evrope in Zelenski je temu prazniku namenil svoj nočni govor. Prej je tudi Ukrajina praznovala dan zmage 9. maja, a so ga premaknili na 8. maj, ko ga praznuje zahodna Evropa. Zelenski se je včeraj srečal z von der Leynovo. Govorila sta tudi o evropski integraciji Ukrajine in obrambnih vprašanjih, Zelenski pa je bil kritičen, ker EU omejuje uvoz ukrajinskega žita, potem ko je to v skrbi za domače kmete zahtevalo nekaj vzhodnih članic.

Prigožin: Ruska vojska beži

Jevgenij Prigožin, vodja ruske paravojaške skupine Wagner, je na dan zmage na svojih spletnih posnetkih spet zmerjal rusko obrambno ministrstvo, da ni dobil obljubljene količine streliva, čeprav so mu ga začeli dobavljati več. Včeraj zjutraj je tudi obtožil redno rusko vojsko, da zapušča položaje v Bahmutu in beži. Še v ponedeljek zvečer je izjavil, da so njegovi vojaki napredovali za 130 metrov in da Ukrajinci v mestu nadzorujejo samo še 2,4 kvadratnega kilometra. »Boji so siloviti,« je dodal.

Pierre Haroche, francoski vojaški analitik, pravi, da Bahmut sicer nima strateškega pomena, da pa Ukrajinci vztrajajo na dobro utrjenih položajih, ker imajo Rusi, ki napadajo, nekajkrat večje izgube. »Glavni interes Ukrajincev v Bahmutu je torej, da Rusom povzročajo izgube. Mesto samo pa ima zgolj ta strateški pomen, da ga hočejo Rusi osvojiti,« je dejal za televizijo France5 in dodal, da bodo Ukrajinci v protiofenzivi, ki se jo pričakuje, igrali na karto presenečenja, tako da ni izključen prodor proti Krimu. V torek so sicer ZDA obljubile Ukrajini novo milijardo evrov za strelivo in protizračno obrambo.

Vojna se bo tako nadaljevala, kar meni tudi generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Včeraj je za španski dnevnik El País dejal, da trenutno ni mogoče začeti pogajanj in doseči premirja. »Na žalost mislim, da mirovna pogajanja v tem trenutku niso mogoča. Obe strani sta močno angažirani v vojni, vsaka v prepričanju, da lahko zmaga,« je dejal.

