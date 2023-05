Mali jedrski reaktorji: Westinghouse igra na strune slovenske vlade

Ameriški Westinghouse je zajahal nov jedrski val, ki je v času energetske krize pljusknil v Evropo in svet, zato je v minulih dneh predstavil prvi mali jedrski reaktor, ki je pravzaprav pomanjšana različica njihove že uveljavljene tehnologije. Slovenska vlada veliko upov polaga v nove jedrske tehnologije, kot so mali modularni jedrski reaktorji, toda strokovnjaki svarijo pred pastmi teh tehnologij, od prototipov do razpršenosti jedrskega odpada.