Po razburljivih izbirnih tekmah so določili slovenske članske reprezentance v kajaku in kanuju na divjih vodah v slalomu ter spustu in na mirnih vodah. Reprezentance so kombinacija izkušenih in mladih tekmovalcev, ki so presenetili na izbirnih tekmah. V moški slalomski ekipi v kajaku je kar 24 let razlike med veteranom Petrom Kauzerjem in Žigo Linom Hočevarjem. Zelo mlad je tudi tretji član Lan Tominc, ki je prišel z željo, da se uvrsti v reprezentanco do 23 let, zato je bil presenečen, da je celo v članski ekipi.

Od hokejskega vratarja do reprezentanta v kajaku

»Vse je v redu, v čolnu se počutim dobro, nimam nobenih težav in komaj čakam, da se tekmovanja začnejo,« je bil jasen 39-letni Peter Kauzer, ki ima, tako kot vsi tekmovalci, tri glavne cilje sezone: svetovno prvenstvo v Londonu, kjer bodo delili olimpijske kvote, evropsko prvenstvo v Krakovu in domačo tekmo svetovnega pokala od 15. do 18. junija v Tacnu. »Nisem se še rodil, ko je bil Peter Kauzer že as na vrhu našega športa. Priti v člansko reprezentanco je bil moj cilj od leta 2018, ko je to uspelo sestri Evi,« je povedal 15-letni Žiga Lin Hočevar. Devet let je ob kajaku igral tudi hokej na ledu, bil je vratar, a jeseni leta 2019 je zaradi težav s koleni, potem ko se je na hitro potegnil, obesil drsalke na klin. Kajak ima v genih, saj je bil reprezentant tudi oče Simon, ki je njegov trener. »V kajaku bolj uživam, kot sem v hokeju, oče pa je tisti, ki mu resnično zaupam. Vem, da je to, kar pove, najboljše zame. Pred izbirnimi tekmami, ko je zelo pomembna taktika, mi je dal veliko dobrih nasvetov,« je bil zgovoren najmlajši iz družine Hočevar, dijak prvega letnika Gimnazije Šentvid v Ljubljani.

V kanuju ostajata glavna aduta izkušena Benjamin Savšek in Luka Božič, ki sta, tako kot večina ostalih reprezentantov, pozimi trenirala v Združenih arabskih emiratih, kjer je bilo na pripravah tudi po sto tekmovalcev, zato je bilo veliko priložnosti za primerjavo. Čeprav je bil Savšek glede na minule uspehe vnaprej uvrščen v reprezentanco, je resno vzel izbirne tekme, saj je zmagal na vseh štirih. »Vse gre po načrtih, zdaj le še brusim formo za tekme svetovnega pokala. Ker je v Tacnu vedno super vzdušje, se zelo veselim domače tekme svetovnega pokala. Glede na to, da si znova želim dobre uvrstitve v skupnem seštevku svetovnega pokala, bodo pomembne vse tekme. Zraven pa še evropske igre, v okviru katerih bo evropsko prvenstvo, in svetovno prvenstvo, ki bo pomembno tudi zaradi interne bitke v slovenski reprezentanci za olimpijsko vozovnico,« je izpostavil 36-letni Benjamin Savšek. Luka Božič bo s Savškom bil hudo bitko za Pariz 2024. »Že od marca naprej so moje vožnje zelo dobre. Napredek je velik, oprema deluje, v obeh čolnih, ki ju imam, se počutim dobro. Če bo šlo kaj narobe, bom kriv jaz, ne oprema. Kot pravi Roglič, bom šel iz dneva v dan, iz tekme v tekmo. Zame je pomembna vsaka tekma. Potem ko sem bil že trikrat drugi v skupnem seštevku svetovnega pokala, je prvo mesto velik izziv. Zelo pomemben bo konec sezone s svetovnim prvenstvom v Londonu,« je razložil 31-letni Luka Božič.

Eva Terčelj zaradi Pariza 2024 arhitekturo postavila na stranski tir

Prvo ime ženske vrste je kajakašica Eva Terčelj, ki je zadovoljna s predstavami na prvih tekmah sezone. »Tik pred izbirnimi tekmami sem zamenjala čoln. Čeprav sem pozno dobila priložnost za testiranje novega čolna in nisem veliko trenirala z njim, sem dobro tekmovala. Zmagati želim na vsaki tekmi,« je povedala 31-letna Eva Terčelj, ki je po izobrazbi arhitektka. Potem ko se je lani posvečala tudi poklicu, se je odločila, da letošnje in prihodnje leto vse podredi športnemu uspehu na olimpijskih igrah v Parizu. »Z manjšimi projekti sicer še ohranjam stik z arhitekturo, resno pa trenutno ne delam,« je končala Terčeljeva.

Reprezentanca na mirnih vodah je okrnjena, saj bo Janja Osterman letošnjo sezono izpustila zaradi nosečnosti. Potem ko si je v lanski sezoni vzela premor, se je v ekipo vrnila 41-letna kajakašica Špela Ponomarenko Janić. Tekmovanja za svetovni pokal se začenjajo že jutri v Szegedu na Madžarskem, na drugi tekmi v Poznanu pa se jim bosta pridružila še Simon Oven (imel je težave s poškodbo) in Anže Urankar, ki bosta pred tem tekmovala na evropskem prvenstvu v spustu. Vrhunec sezone bo svetovno prvenstvu v Duisburgu, kjer bodo delili prve kvote za poletne olimpijske igre 2024 v Parizu.

Slovenske kajakaške reprezentance Slalom na divjih vodah, moški, K-1: Peter Kauzer, Lan Tominc, Žiga Lin Hočevar, C-1: Benjamin Savšek, Luka Božič, Nejc Polenčič, kajakaški kros: Tine Kancler, Vid Kuder Marušič, Peter Kauzer, Žiga Lin Hočevar; ženske, K-1: Eva Terčelj, Eva Alina Hočevar, Ajda Novak, C-1: Eva Alina Hočevar, Alja Kozorog, Lea Novak, kajakaški kros: Eva Terčelj, Ajda Novak, Eva Alina Hočevar, Naja Pinterič. Spust na divjih vodah, moški, K-1: Nejc Žnidarčič, Simon Oven, Anže Urankar, Tjaš Til Kupsch, Tim Novak (rezerva), C-1: Blaž Cof, Martin Gale, Nejc Gradišek, C-2: Gradišek – Gale, ženske, K-1: Ana Šteblaj, Nika Ozimc, Sara Globokar (samo EP), Živa Jančar (samo SP). Mirne vode, moški, kajak: Jošt Zakrajšek (1000 in 5000 m), Rok Šmit (200 in 500 m), Anže Urankar (200 in 500 m), Simon Oven (1000 in 5000 m), ženske, kajak: Špela Ponomarenko Janić (200 in 500 m), Mia Medved (200 in 500 m), mešano, K-2: Mia Medved – Rok Šmit (500 m).