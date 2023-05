Vsestranski Kraljevi škotski nacionalni orkester ima dolgo tradicijo: nastal je leta 1891 pod imenom Škotski orkester, leta 1950 se je preimenoval v Škotski narodni orkester, od leta 1977 pa uživa kraljevo pokroviteljstvo. Danes ga uvrščajo med najboljše britanske simfonične orkestre, hkrati pa velja za eno najpomembnejših škotskih kulturnih institucij – organizirajo delavnice in letne rezidence, izvajajo pa tudi medgeneracijski program Glasba za življenje.

Posneli številne opuse

Orkester je bil kar osemkrat nominiran za nagrado grammy, dvakrat so prejeli diapason d'or, pa tudi nagrado gramophone classical music 2020, in sicer za Chopinove klavirske koncerte pod taktirko dirigentke Elim Chan in s solistom Benjaminom Grosvenorjem. Doslej so podpisali več kot 200 zvočnih izdaj, med drugim so posneli tudi celoten opus simfonij Sibeliusa, Prokofjeva, Glazunova, Nielsena, Martinuja, Roussla in vsa Debussyjeva poglavitnejša orkestrska dela.

Njihov repertoar je simfoničen, pri vokalno-instrumentalnem repertoarju se jim pridruži ugleden Zbor Kraljevega škotskega nacionalnega orkestra (RSNO Chorus), ki ga vodi Stephen Doughty. V aktualni sezoni so se posvetili Brahmsovemu simfoničnemu opusu, izvajali so Brittnov Vojni rekviem, pomlad pa namenjajo gostovanjem po Evropi. Njihov repertoar je klasično simfoničen, so pa odprti tudi za druge glasbene zvrsti, družijo se denimo s škotskimi rock in pop zvezdniki. Redno jih vabijo na ugledna festivala BBC Proms in Mednarodni festival v Edinburg. Gostujejo praktično po vsem svetu, nedavno so bili v ZDA in na Kitajskem.

Razgiban spored

Od leta 2017 jih umetniško vodi danski dirigent in vrhunski tolkalec Thomas Søndergård, ki je nedavno prejel viteški red Danske in ki se odlično znajde tudi v opernem repertoarju. Za nocojšnje gostovanje v Ljubljani je izbral slogovno razgiban program. Začeli bodo s sodobnim delom Britannia iz leta 1994 škotskega skladatelja in dirigenta Jamesa MacMillana, v katerem je prepletel patriotske melodije in resonančne aluzije.

Večer se bo nadaljeval s Koncertom za orgle, trobento in orkester turškega skladatelja in pianistaFazila Sayja, ki ga poznamo tudi pri nas, in sicer ga je leta 2018 kot solista pianista gostil Orkester Slovenske filharmonije. Solista v Sayjevem koncertu pa prihajata iz Nemčije – to bosta karizmatičen organist Christian Schmitt, sicer prvi organist Bamberškega simfoničnega orkestra, in trobentač Matthias Höfs, tudi član Nemškega trobilnega ansambla (German Brass). Za zaključek bodo škotski gostje izvedli še Simfonijo št. 1 v e-molu, op. 39 skladatelja Jeana Sibeliusa, ki jo je napisal med letoma 1898 in 1899 in jo po krstni izvedbi še nekoliko predelal. Simfonični prvenec finskega romantičnega skladatelja – pozneje je napisal še šest simfonij – se napaja v simfonizmu Čajkovskega, zanj pa je značilna uporaba solov za godala in pihala.