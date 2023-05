Ravne na Koroškem. V Zgornji in Spodnji Mežiški dolini je v preteklih 15 letih potekal program sanacije okolja z namenom, da bi čim bolj zmanjšali izpostavljenost prebivalstva svincu. »V okviru programa smo redno spremljali vsebnost svinca v krvi otrok, ki se je v povprečju v tem obdobju precej znižala. V letošnjem letu pa znova izvajamo tako imenovano prevalenčno študijo obremenjenosti otrok Mežiške doline s svincem. To pomeni, da bomo v okviru študije na odvzem vzorcev krvi za določitev vsebnosti svinca povabili otroke v starosti od enega do šest let ter devetletnike iz Zgornje Mežiške doline, pa tudi vse triletnike iz Spodnje Mežiške doline. To bo po letih 2008, 2013 in 2018 četrta izvedba študije v takšnem obsegu,« pojasnjujejo na ravenski enoti NIJZ. Vabila na odvzem krvi pošiljajo v teh dneh, prvi odvzemi vzorcev krvi pa so predvideni 23. maja.

Upajo na dober odziv

Vabila bodo poslali skoraj 700 otrokom iz vseh štirih občin Mežiške doline. Odvzemi vzorcev krvi bodo potekali v enotah Diagnostičnega laboratorija Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem – na Zdravstveni postaji (ZP) Črna na Koroškem, ZP Mežica, ZP Prevalje ter na Ravnah med 23. majem in 9. junijem letos. »Starše otrok, ki bodo v prihodnjih dneh prejeli vabilo na odvzem krvi, prosijo, da se povabilu odzovejo in pripeljejo otroke v laboratorij lokalne zdravstvene postaje v terminu, ki bo zapisan v vabilu. Le na tak način bomo namreč pridobili ustrezne informacije o vsebnosti svinca v krvi otrok in v primeru povišanih vrednosti tudi lažje ukrepali,« še pravijo na NIJZ. Sicer pa za vse vabljene v letošnjem letu Geološki zavod Slovenije ponuja tudi možnost brezplačne analize hišnega prahu iz gospodinjstva. »V ta namen zadostuje, da na odvzem krvi prinesejo polno vrečko prahu iz sesalnika. Zato starše otrok pozivamo, naj vrečk iz sesalnika ne zavržejo prehitro. Natančnejša navodila pa bodo vsi prejeli ob vabilu na odvzem vzorcev krvi svojih otrok,« pojasnjujejo na NIJZ.

Država se je sanacije doline lotila sistemsko in konec leta 2007 sprejela odlok, v katerem je kot enega od ciljev določila znižanje vrednosti svinca v krvi otrok pod 100 mikrogramov na liter krvi v vsaj 95 odstotkih primerov. Rezultati so precej spodbudni, saj se je prisotnost svinca v krvi, glede na odvzete rezultate, precej znižala. So se pa v teh letih na NIJZ srečevali tudi s težavami, saj se nekateri starši na vabila na odvzem otrok niso odzvali, zato upajo, da bo letos drugače.