Kranj. Ambulanta za neopredeljene osebe oziroma zavarovane osebe, ki ne morejo izbrati osebnega zdravnika, je v okviru Osnovnega zdravstva Gorenjske (OZG) v Zdravstvenem domu (ZD) Kranj delovala od 14. februarja. V tem času so do prenehanja njenega delovanja ambulanto v povprečju obiskovali trije bolniki na teden, skupaj je pomoč poiskalo 60 ljudi. V marcu in aprilu je bila glede na povpraševanje po storitvah tega posebnega vladnega programa ambulanta organizirana tri dni v tednu po tri ure, v tem času sta v okviru OZG paciente še vedno vpisovali tudi dve družinski zdravnici v Zdravstvenem domu (ZD) Škofja Loka.

V teh dneh so v kranjskem zdravstvenem domu odprli novo ambulanto družinske medicine zdravnice Gaje Leban, ambulanto za neopredeljene osebe pa so ukinili. Opredeljenim zavarovancem v ambulanti za neopredeljene osebe bodo ponudili registracijo pri novi zdravnici v ZD Kranj. »Nova ambulanta bo sprejela tudi vse paciente, ki so v ZD Kranj že imeli izbranega osebnega zdravnika ali osebnega pediatra, a so ga izgubili zaradi upokojitve ali odhoda zdravnika. Zavarovane osebe lahko izberejo osebnega zdravnika tudi pri drugih zdravnikih v OZG, ki še opredeljujejo nove paciente,« so pojasnili v OZG in dodali, da poleg nove zdravnice v ZD Kranj paciente še vedno opredeljujeta tudi zdravnici družinske medicine v ZD Škofja Loka Jovanka Jović in Katarina Trdin.

Štirideseta ambulanta družinske medicine v Kranju

O tem, ali se je zdravnica Gaja Leban, ki je v minulem obdobju svoje delo opravljala v Zdravstvenem domu Šiška v Ljubljani, za prihod v kranjski zdravstveni dom odločila zaradi boljših delovnih pogojev, ostajajo v OZG skrivnostni. Povedali so le, da se je omenjena zdravnica prijavila na razpis za zaposlitev v ZD Kranj in da je niso spraševali, zakaj je zapustila prejšnjega delodajalca.

»Nova zdravnica bo lahko opredelila toliko novih oseb, da bo dosegla 1516 glavarinskih količnikov. Nove registracije pacientov že potekajo, saj je sprejela paciente od zdravnikov, ki so pred kratkim odšli zaradi upokojitev. Samo v ponedeljek smo denimo k njej že vpisali okrog 600 pacientov,« so povedali v OZG in dodali, da je ambulanta Gaje Leban že štirideseta ambulanta družinske medicine v ZD Kranj oziroma šestindvajseta ambulanta v glavni stavbi kranjskega zdravstvenega doma.

