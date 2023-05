Obeležje bo namenjeno vsem otrokom, ki so umrli med nosečnostjo ali kmalu po rojstvu. »Z njim želimo vsem prizadetim staršem, ki so izgubili otroka v času nosečnosti ali ob porodu, ponuditi primeren prostor za žalovanje,« so ob tem povedali na velenjski občini, ki ob odprtju pripravlja tudi krajši kulturni program. Za ureditev manjšega parka z obeležjem je poskrbelo Vrtnarstvo Sadika, zanj so na občini namenili dobrih 6500 evrov. Podobna obeležja oziroma spominske parke so doslej že uredili v Ljubljani, Mariboru, Celju, Slovenj Gradcu, Novem mestu, Postojni, Novi Gorici in na Ptuju. V pripravi je tudi na Jesenicah. V vseh naštetih mestih so park uredili zato, ker imajo tudi svoje porodnišnice, Mestna občina Velenje pa je prva, ki se je odločila za postavitev obeležja kljub temu, da nima porodnišnice.