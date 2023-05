Mislim svoje mesto: Delo na cesti

Na naši nedavno prenovljeni Vodnikovi cesti v Ljubljani je že od lanskega julija zaradi razpadajoče hiše cestna zapora, ki na eni strani ceste preprosto ukine površino za pešce in kolesarje. Obvoz jih usmerja naravnost na vozišče, med avtomobile, tovornjake in avtobuse. Ironija je, da so bila evropska sredstva za prenovo porabljena prav z namenom izboljšanja razmer za kolesarje in pešce.