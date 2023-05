Včeraj je Ljubljana praznovala dan zmage nad fašizmom in nacizmom ter občinski praznik, ki ga mesto obeležuje 9. maja, odkar je na ta dan pred 78 leti Ljubljana dočakala osvoboditev in konec štiriletne okupacije. Tudi letos je na ljubljanskem gradu potekala slovesna seja mestnega sveta, na kateri so podelili občinske nagrade in priznanja ter razglasili častna meščana.

Seja se je začela s kratko projekcijo promocijskega filma o Ljubljani, sledila pa je minuta molka v spomin na žrtve tragičnih dogodkov v Beogradu, ki je partnersko mesto našega glavnega mesta. Župan Zoran Janković je začel nagovor s pozdravom številnim navzočim, med katerimi so bili tudi premier Robert Golob ter nekdanja predsednika Danilo Türk in Milan Kučan.

Župan o miru, vladi in projektih

»9. maja 1945 je bil lep sončen dan in Ljubljana je postala svobodna,« je uvodoma poudaril župan Zoran Janković in nadaljeval, da bi moral biti to dan svobode za vse narode sveta. »Mislim, da je sporočilo tega praznika: bolje eno leto pogajanj kot en dan vojne.« Dodal je, da je Slovenija mir dobila pred enim letom na volitvah, vlado pa je večkrat pohvalil predvsem zaradi obvladovanja energetske krize in draginje. Dodal pa je, da mora biti naslednja prioriteta reševanje šolske krize, in med drugim opozoril: »Če je le mogoče, ne bomo dovolili staršem, da hodijo z odvetniki v šolo.« Nanizal je tudi aktualne in prihodnje ljubljanske projekte, kot sta gradnja povezovalnega kanalizacijskega kanala C0 in sežigalnice ter prenova Ljubljanice in Gruberjevega prekopa. Obljubil je, da bo gospodarstvo v Ljubljani razvijalo panoge, ki niso okolju nevarne.

Praznik arhitektov

Letošnja častna meščanka je postala besedilopiska in pisateljica Elza Budau, častni meščan pa arhitekt dr. Stanko Kristl. Slednji sodi med najpomembnejše slovenske arhitekte, so zapisali v utemeljitvi. Kar štiri od šestih ključnih projektov je zgradil v Ljubljani – vrtec Mladi rod, stanovanjske bloke na Prulah, atrijske hiše na Borsetovi ter diagnostično-terapevtsko-servisno stavbo UKC v Ljubljani. V nagovoru je poudaril, da je zanj arhitektura tako umetnost kot znanost. »Pri zdravstvenih ustanovah smo bili primorani kršiti takratno zakonodajo,« je navzoče nasmejal Kristl, ki sicer štetje 102 leti. Pojasnil je, da je takrat zakonodaja zahtevala dnevno svetlobo v vsakem prostoru, kar pomeni, da sodobne zdravstvene ustanove, kot je klinični center, zakon preprosto ni dovoljeval, »zato niti razmišljali nismo, da bi zakon upoštevali. Smo pa z rešitvami 'preskočili' sto let.«

Elza Budau, častna meščanka zaradi izrednega opusa več kot tisoč pesmi, je osrednje pesniško ime slovenske popevke in šansona, so zapisali v utemeljitvi. V govoru se je zahvalila za nagrado in dodala, da se premalo zavedamo, kako lepo mesto je Ljubljana. Po njenem mnenju imajo za to največje zasluge župan in arhitekti. Izpostavila je, da je po izobrazbi tudi sama arhitektka in da je slavnostni dan tudi praznik arhitektov: poleg obeh častnih meščanov so namreč nagrado prejeli tudi arhitekti Majda Kregar, Miha Kerin in Edo Ravnikar mlajši. Poudarila je, da so vsi trije in oba častna meščana učenci Edvarda Ravnikarja in razglasila: »Letos je Ravnikarjevo leto in Ravnikar je novi Plečnik!«