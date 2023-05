V NLB so na vprašanja glede zapiranja petih poslovalnic odgovorili, da že dlje časa opažajo, da se uporabniške navade njihovih strank spreminjajo. Vse pogosteje namreč uporabljajo digitalne načine poslovanja z banko, ki jih je epidemija covida-19 še pospešila, kar je bistveno vplivalo na obisk poslovalnic.

»Na podlagi analize ključnih kriterijev, kot so rentabilnost, potencial za širitev in geografska umeščenost, kot tudi na podlagi predvidenih razmer na trgu, upoštevajoč spreminjajoče se uporabniške navade, smo se odločili, da nadaljujemo z optimizacijo naše poslovne mreže. Tako bodo 31. maja NLB Poslovalnice Koseze, Mirna, Prevalje, Rogašovci in Trzin zadnjič odprle svoja vrata,« so pojasnili v NLB.

V banki bodo poskrbeli za prenos poslovanja v drugo, strankam najbližjo enoto

Stranke teh poslovalnic so o spremembi že obvestili. Kot zagotavljajo v banki, bodo poskrbeli tudi za prenos poslovanja v drugo, njim najbližjo enoto, lahko pa jo bodo stranke izbrale tudi same. Ob tem dodajajo, da prenos poslovanja ne bo prinesel nobenih dodatnih stroškov, prav tako se zaradi tega ne bodo spremenile njihove pogodbe ali storitve, enake ostajajo tudi številke računov in plačilnih kartic.

Na banki so izpostavili še, da bodo nemoteno bančno poslovanje in osebni stik z bančnim uslužbencem občanom Prevalj, Mirne in Rogašovcev v prihodnje omogočali tudi z rednimi obiski mobilne poslovalnice Bank&Go, to je banke na kolesih, ki po navedbah NLB predstavlja most med sodobnim digitalnim in klasičnim osebnim pristopom. »Ena od njenih ključnih nalog je prav približati ljudem sodobnejše načine poslovanja, korak za korakom,« so zapisali pri NLB. Točni termini in lokacije postankov mobilne poslovalnice še niso določeni.

V NLB so pojasnili še, da nadaljevanja optimizacije poslovne mreže banke za letos ne načrtujejo. V zadnjih desetih letih so mrežo poslovalnic optimizirali v nekaj valovih, skupaj za nekaj deset enot, ves čas pa, kot so zapisali, zagotavljajo celovito regijsko pokritost. Zaradi optimizacije poslovne mreže odhodov strank v banki ne beležijo, so navedli.

V Prevaljah spisali protestno pismo

A v lokalnih okoljih takšna odločitev NLB ni sprejeta z navdušenjem. Med drugim so protestno pismo zaradi napovedanega zaprtja na predsednika uprave NLB Blaža Brodnjaka naslovili z Občine Prevalje, ki je v imenu svetnikov in občanov izrazila razočaranje in nezadovoljstvo z odločitvijo o zaprtju.

Župan Matic Tasič je v pismu zapisal, da bi kot dolgoletni poslovni partnerji banke pričakovali, da jih bodo na sestanku osebno seznanili z rezultati opravljene analize in da bodo prisluhnili argumentom proti ukinitvi poslovalnice. Posebej je omenil velik delež starejših občanov, ki jim digitalno poslovanje ni blizu, skrbi ga tudi obstoj sedanjih dveh bankomatov NLB na Prevaljah.