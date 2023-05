Odločitev o objavljanju podatkov o opravljenih zdravstvenih obravnavah po zdravnikih in drugih nosilcih zdravstvene dejavnosti ter po izvajalcih v mreži javne zdravstvene službe, ki imajo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) sklenjeno pogodbo o opravljanju zdravstvenih storitev, so pri zavodu sprejeli tudi z namenom večje uspešnosti delovanja javnega zdravstvenega sistema.

Odločitev so sprejeli tudi na podlagi zakona o dostopu do informacij javnega značaja, vladne uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki sicer nadomešča vsakoletni splošni dogovor v zdravstvu, mnenja Informacijskega pooblaščenca ter pričakovanj nekaterih deležnikov v zdravstvu in javnosti.

Trenutno so dostopni podatki za družinsko medicino, ginekologijo in porodništvo v splošni zunajbolnišnični dejavnosti, pediatrijo v splošni zunajbolnišnični dejavnosti, splošno zobozdravstvo, fizioterapijo, patronažno varstvo, specialistično zunajbolnišnično dejavnost ter bolnišnično dejavnost. Vsi podatki so bili pridobljeni v okviru obračunavanja zdravstvenih storitev od izvajalcev zdravstvenih storitev, zato za pravilnost evidentiranja obravnav po zdravnikih oziroma nosilcih dejavnosti odgovarjajo izvajalci zdravstvenih storitev, poudarjajo na ZZZS.

Podatki so primarno namenjeni vodstvom zavodov

Ob tem dodajajo, da se zavedajo velikega pomena na enoten način zbranih podatkov za potrebe izvajalcev in zdravstvene politike. Podatki so namenjeni primarno vodstvom izvajalcev v javni mreži kot dodatni vir podatkov za zagotavljanje racionalne izrabe kadrovskih virov, učinkovito organizacijo dela ter nagrajevanje redne delovne uspešnosti in povečanega obsega dela skladno s predpisi s področja plač v javnem sektorju.

Namenjeni so tudi vsem deležnikom v zdravstvu za medsebojne primerjave ter odločitve zdravstvene politike zlasti pri upravljanju in razvoju mreže javne zdravstvene službe, s tem pa tudi za boljšo dostopnost vseh državljanov do zdravstvenih storitev.

Podatki so objavljeni v elementarni obliki za vsak dan posebej in v formatu tabele, ki omogoča izvajalcem dopolnjevanje z drugimi podatki, na primer iz kadrovske evidence, denimo z obsegom zaposlitve, vrsto odsotnosti z dela, in posebnostmi v organizaciji dela.