Ekipa Soudal-Quick Step, za katero dirka 23-letni Remco Evenepoel, je na trasi od Venose do jezera Laceno (175 km) načrtno predala majico vodilnega enemu od ubežnikov in se s tem znebila dodatnih obveznosti v naslednjih dneh. Za Evenepoelom sta najboljša od kandidatov za končno zmago še naprej Portugalec Joao Almeida (UAE Team Emirates) in slovenski as Primož Roglič (Jumbo-Visma). Ta je bil ves čas blizu Evenepoelu in prežal na napade, ki jih na koncu ni bilo.

Vodilni je zdaj norvežan Andreas Leknesund (Team DSM), ki ima pred Evenepoelom 28 sekund naskoka. Tretji je Aurelien Paret-Peintre (AG2R Citroen) s 30 sekundami zaostanka, četrti je Almeida z natanko minuto zaostanka za Norvežanom, Roglič zaostaja še 12 sekund več.

Leknesund: Ponudila se je priložnost in izkoristili smo jo

Odločitev Soudal-Quick Stepa je danes najbolje izkoristil Leknesund (Team DSM), ki je sicer etapo končal na drugem mestu, a kljub temu dobil rožnato majico. Postal je prvi Norvežan po Knutu Knudsenu leta 1981, ki bo nosil majico vodilnega na Giru. »To je zelo poseben trenutek. Dirkal sem tudi na etapno zmago in se na zadnjem vzponu celo otresel Paret-Peintra. Toda na ravnem delu me je ujel, noge pa so me tako zelo bolele,« je po etapi za Eurosport dejal 23-letni Norvežan. »Pred etapo je bil naš cilj, da bi oblekli rožnato majico. Toda vemo, kako zahtevno je kolesarstvo. Ponudila se je priložnost in izkoristili smo jo. Super vesel sem,« je še dodal Leknesund.

Zmago je sicer po zahtevni in hitri etapi slavil Paret-Peintre, ki je bil najboljši po sprintu dvojice po zadnjem, trikilometrskem ravninskem odseku takoj po zadnjem vzponu. Tretji je ciljno črto prečkal Latvijec Toms Skujinš (Trek-Segafredo), in sicer 57 sekund za zmagovalcem. Za Paret-Peintra je bilo to tretje slavje v karieri in drugo letos.

Nekaj minut za ubežniki je bilo pričakovati boj med favoriti za skupni seštevek, a je ekipa Ineos Grenadiers z močnim ritmom na zadnjem vzponu preprečila napade. Razmerja so po zaostanku skupine z 2:01 minute ostala enaka, saj so tudi bonifikacijske sekunde v etapi vzeli ubežniki.

Tratnika danes operirali

Na Giru bi moral od Slovencev nastopiti tudi Jan Tratnik, a je imel na enem od treningov pred začetkom italijanske pentlje nesrečo in se zaletel v avto. Danes so ga operirali, kot je napisal na Instagramu, z bolniške postelje pa si je ogledal razplet četrte etape.

V sredo bo na sporedu peta, ki bo deloma razgibana od Atripalde do Salerna (171 km). Kljub razgibanem začetku bo bržčas namenjena sprinterjem. Ti bodo morali v prvih 115 km premagati več kot 2200 višinskih metrov, medtem ko bo zadnji del trase pretežno ravninski.