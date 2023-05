Jerry Springer se je leta 1944 rodil v tunelu londonske podzemne železnice, v času enega od nemških bombardiranj angleške prestolnice. V London se je njegova judovska družina iz Prusije zatekla pred nacističnim protijudovskim terorjem. Obe njegovi babici, ki nista pobegnili v tujino, sta izgubili življenje v koncentracijskem taborišču, po koncu druge svetovne vojne pa se je družina Springer iz Anglije preselila v ZDA, točneje v New York. Tam je odrasel in se kot najstnik navdušil nad likom ter delom ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja, ki so ga novembra 1963 ubili v atentatu. Leta 1968 je pridobil diplomo pravnika in istega leta začel delovati v štabu Roberta Kennedyja med njegovo predvolilno kampanjo za ameriškega predsednika, ki se je pozneje, junija 1968, prav tako končala z atentatom.

Na robu konflikta

Po tem je Springer najprej prestopil v odvetniške vode, obenem pa leta 1970 začel lastno politično kariero, saj se je začel potegovati za vstop v spodnji dom ameriškega kongresa. Ena od idej, ki jih je zastopal, je bilo znižanje starostnega volilnega praga pod 18 let. Leta 1971 je bil izvoljen v mestni svet mesta Cincinnati v zvezni državi Ohio, kamor se je preselil, ko je v tem mestu postal solastnik odvetniške pisarne. Mestni svetnik je bil do leta 1974, ko je moral odstopiti, ker so ga zasačili, da je plačal uslugo prostitutki. A to ga ni ustavilo in leta 1977 je bil ponovno izvoljen ter istega leta postal tudi župan Cincinnatija. S takšno popotnico mu niti ni preostalo drugega, kot da je privolil v status »gonzo« politika, torej nekonvencionalnega politika, ki je osebno in aktivno udeležen v političnih idejah, ki jih zastopa. Tako je leta 1981, ko se je potegoval za guvernerja Ohia, v predvolilnih oglasih prikazoval ček, s katerim je plačal prostitutko, meneč, da resnice ne gre skrivati, čeravno je boleča. Vendar mu guverner ni uspelo postati, podobno kot mu leta 2000 in 2004 ni uspelo postati senator. V slednjih dveh primerih naj bi mu vstop v politiko preprečil negativen sloves, ki si ga je pridobil z vodenjem razvpitega Jerry Springer Showa.

V novinarske vode je vstopil konec 80. let prek radijske postaje v Cincinnatiju, na kateri je zaslovel kot politični komentator. Tudi pri prestopu na televizijo je imel sprva politično oddajo, ki pa jo je leta 1994 zaradi želje po večjih deležih gledanosti preoblikoval v senzacionalistični format. V svoji oddaji je gostil običajne ljudi, ki so bili pred najširšim avditorijem pripravljeni govoriti o prešuštvu, prevarah, sovraštvu, rasizmu, incestu in drugih mejnih spolnih praksah, kot tudi preostalih stanjih človeškega duha, za katera v običajnih televizijskih oddajah ni bilo prostora. Svet podzemlja in margine je prestavil v osrednji medij in pridobil rekordno gledanost. Proti koncu 90. let je postal konkurenčen celo Oprah Winfrey, katere oddaja se je začela predvajati leta 1986 in je v kategoriji pogovornih televizijskih oddaj dosegala najvišjo gledanost.

Springer je v svoji oddaji udejanjal napoved ameriškega konceptualnega umetnika Andyja Warhola iz leta 1968, da bo v prihodnosti vsak Zemljan deležen svojih 15 minut slave. A takšna praksa je vodila do konfliktov v studiu. Soočenja gostov, največkrat udeležencev ljubezenskih trikotnikov, so bila stalno na robu konflikta oziroma so redno prehajala v pretepe, pri katerih so morali posredovati varnostniki. Springer je z gosti manipuliral. V studio je povabil eno osebo in ji ponudil, da pove svojo plat, v zaodrju pa je vse to poslušala oseba, ki je bila zaradi tega oškodovana. Konflikt je bil zagotovljen, s tem pa tudi gledanost. Podobno Formuli 1. Najbolj se gleda start, ker se obeta nesreča.

Odprta vrata novim junakom

Najdlje je šlo leta 2000, ko je v oddaji nastopila tudi Nancy Campbell-Panitz, soproga Ralfa Panitza, ki pa je v oddajo pripeljal tudi svojo novo družico. Menda zato, da bi Nancy pred vsemi povedal, da jo zapušča. Nekaj dni po oddaji, ki jo je Nancy osramočena zapustila, sta jo Ralf in njegova nova izbranka umorila. Springer je bil obtožen, da je v oddaji ustvaril vzdušje, ki je pripeljalo do zločina, vendar je bil obtožb oproščen.

O svojem prispevku k zgodovini televizije je dejal: »Vedno sem se zavedal, da gre za neumno oddajo. Primerjal sem jo z žvečilnim gumijem, ki ni nekaj, kar lahko reši svet, vendar mu tudi ne škodi. Obenem je imela oddaja demokratično kvaliteto. Do njene pojavitve je bila televizija osredotočena na zgornji srednji beli sloj, moja oddaja pa je družbo demokratizirala. Moji gostje niso kazali ničesar, kar ne bi bilo znano, vendar tega še ni bilo na televiziji. Zakaj so gostovali v moji oddaji? Iskreno povedano: ne vem. Gre za ljudi, ki jih nihče nikdar ni vprašal za mnenje. V moji oddaji so imeli možnost za to.«

Obči vtis je bil, da so bili udeleženci Springerjeve oddaje za udeležbo plačani, vendar menda ni bilo povsem tako. Ljudje naj bi prihajali gostovat za potne stroške, letalske vozovnice, namestitev v hotelu, prevoz z limuzino, po možnosti so jim kupili obleko. Plačljiv format, da torej s svojim vedenjem na TV-ekranu lahko zaslužiš denar, so uvedli šele resničnostni šovi. A primerljivost njegovega koncepta z resničnostnim formatom je očitna. V obeh primerih gre za preseganje mej politične in medijske korektnosti, kakršne je vzpostavila konvencionalna liberalno-demokratska medijska paradigma, s čimer je Springer odprl vrata za nove junake. Junake, katerih priljubljenost se je prav tako štela v podatkih o gledanosti, dandanes v številu všečkov oziroma v denarju od reklam, zaradi česar je on postal milijonar. Da se je tudi sam zavedal, da takšna praksa ni povsem primerljiva z neškodljivostjo žvečilnega gumija, pa nemara govori naslednja njegova izjava: »Nisem zaskrbljen za svoje goste, me pa strašijo ljudje, ki mojo oddajo gledajo.«