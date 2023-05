V vašem časopisu sem celo prebral komentar, da se je zaradi interventnega zakona in izkoriščanja le-tega s strani zasebnikov stanje na področju čakalnih vrst celo poslabšalo. Jaz tega ne razumem. Kako je to mogoče? Opravljenih je bilo več posegov, zasebniki so jih opravili celo maksimalno, kot so jih lahko, in čakalne vrste naj bi bile celo daljše. So bili ti dodatni posegi fiktivni? Pobirajo npr. radiologi in dermatologi paciente na ulici in ljudje niso k njim napoteni na podlagi strokovne utemeljitve? Jaz kot laik berem vse prispevke na to temo v smislu, kot da je bolje, da čakamo dlje na neki poseg pri javnem izvajalcu, kot da gremo za enak denar iz javne blagajne k zasebniku, ker ta samo izkorišča sistem. Sicer mi logika narekuje zaključek, da bi bile čakalne vrste v primeru, če bi javni zavodi opravljali te posege brez interventnega zakona in tako v enaki frekvenci kot pred tem, verjetno še daljše, kot so danes. In tudi obratno, denar, ki je bil s tem zakonom namenjen plačilu teh posegov, je bil več ali manj porabljen ustrezno za preglede in posege državljanov, ki vplačujejo vsak mesec v zdravstveno blagajno.

Ampak da ne bom kot »junak« z začetka tega zapisa, bolje da držim z vsemi, ki se na zdravstvo spoznajo več kot jaz, ter bolje, da kritiziram vlado in sploh ministra za zdravje, ki mu očitno ni uspelo izpeljati niti enega uspešnega ukrepa.

Mogoče za zaključek, zakaj ne zasledimo članka(ov) na temo storilnosti zdravnikov – morebiti bi bilo smiselno o tem povprašati Fides?

Andrej Čebulja, Ljubljana