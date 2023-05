Župan, brihtna glavca, je že v začetku mandata podprl vsakršno izražanje volje Butalcev na najpomembnejšem butalskem trgu. Ker vse živo želi priti tja, je treba udeležbo najaviti, pa ne zaradi varnosti, ampak zaradi zasedenosti površine. Nihče namreč ne sme biti prikrajšan pri izražanju svojih mnenj. Prav nasprotno, vse je treba videti in slišati. Zato je treba sprejemati urnik protestov.

Da bi se povedano lahko množično odvijalo, je županstvo ustanovilo podjetje »Butalski protest«. To pa zato, da butalski protestniki ne bi trošili preveč svojega časa in denarja ter da bi butalska oblast imela kaj od zgrinjanja množic, ne samo v glavah, ampak tudi v malhi. Glavna dejavnost podjetja je organizacija protestov kogarkoli o čemerkoli. Podjetje je iz lastnih izkušenj in predlogov protestnikov takoj najelo najboljši butalski kader, ki je prevzel vodenje posameznih oddelkov.

Oddelek za rezervacijo prostora je zadolžen posameznemu predstavniku protestnikov dogovorno določiti datum, uro začetka in konca protesta ter primerno površino. Cena uporabe prostora je odvisna od časa trajanja protesta. Proti ustreznemu plačilu oddelek organizira tudi obveščanje javnosti pred, med in po dogodku v skladu z željami in vsebino organizatorja protesta. Na posebno željo, v imenu podjetja, kot neodvisni strokovni organ tudi objavlja število udeležencev, ki naj bi bili na protestu, če to številko potrebuje organizator protesta za prepričevanje sponzorjev in javnosti o svoji pomembnosti. Večja je številka, več stane.

Oddelek za promocijo je pristojen, da v vseh mogočih medijih promovira protest, na željo tudi z direktnim TV, spletnim ali radijskim prenosom, s protestu primerno izvežbanimi komentatorji. Organizatorju ponuja tudi izdelavo in izposojo protestnih pripomočkov, npr. zastave, table, plakate, letake, napise, piščalke, obleke, majice, lutke, kose, vile, petarde, dimne bombe ipd., vse v skladu z zahtevami. Plačilo odvisno od artikla in količine.

Oddelek za promet organizira prevoze in odvoze protestnikov od koderkoli kamorkoli, po konkurenčnih cenah. Če protestniki protestirajo s svojimi vozili (kolesa, skiroji, avtomobili, traktorji, šleperji, tanki ipd.), jim določi in rezervira pot prihoda, parkiranja in odhoda.

Oddelek za kurjenje vzdušja organizira glasne protestnike, ki nosijo in mahajo z rekviziti, ter vzklikajo parole in gesla, ki se predhodno dogovorijo. Na željo organizira tudi glasbeno spremljavo (godba na pihala, narodnjaki, simfoniki, rokerji), pevci solisti ali zbori, ali pa z DJ-i. Piše lahko govore polne srda in gneva, nad ne njihovimi idejami. Postavi lahko tudi govornike, ki to bruhajo preko mikrofonov.

Predloge za proteste sprejema podjetje »Butalski protest«. Vsak Butalec, ki meni, da mora protestirati, se lahko oglasi na sedežu podjetja, kjer se dogovorijo o vseh podrobnostih. Podjetje pripravi predračun, na podlagi cenika. Davka na storitve ni. Polovico zneska mora organizator protestov plačati do dneva protesta, drugo polovico pa naslednji dan po izvedbi. Kdor ne pristaja na pogoje, lahko protestira na butalskem barju.

Podjetje ima zagotovilo županstva, da ne bo nobenih intervencij, če bo protest potekal v skladu z dogovorom. Dobiček od organizacije protestov podjetje nameni v sklad za zaposlitev novega psihiatra. Od prejšnjih nihče ni zdržal v Butalah dlje kot mesec dni.

Tomaž Šumi, Lesce