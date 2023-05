Palm Beach . Davnega maja 1990 je 40-letna Marlene Warren odprla vrata domače vile v Wellingtonu na Floridi, pred katero je s šopkom nageljnov in balonoma stal klovn. Klovnesa, pravzaprav. Ko ji je predala darila, je klovnesa potegnila pištolo in Marlene ustrelila v obraz, nato pa po navedbah prič mirno odšla do svojega belega kabrioleta in pobegnila. Preiskava je trajala vse od takrat, šele prejšnji teden pa je krivdo za umor priznala 59-letna Sheila Keen-Warren. Motiv naj bi bilo ljubosumje, saj naj bi bila takrat ljubica Marleninega moža, čeprav sta to oba zanikala. Desetletje kasneje sta se celo poročila.

Tožilstvo in obramba sta priznanje o krivdi dosegla le nekaj tednov pred začetkom sojenja, obsojena pa naj bi bila na dvanajst let zapora. Novinarjem, zbranim pred sodiščem, je njen zagovornik Greg Rosenfeld sicer dejal, da bo Sheila najverjetneje na svobodi že v manj kot letu dni, saj se ji bo v že odslužen čas za zapahi štelo nekaj več kot dva tisoč dni pripora. Obramba kljub priznanju krivde vztraja pri nedolžnosti 59-letnice. »Za Sheilo je bila to neverjetno težka odločitev, saj je morala priznati nekaj, česar ni storila. A se je le želela vrniti domov,« je Rosenfeld pojasnil strankino odločitev. Če bi vztrajala pri nedolžnosti, porota pa bi jo obsodila, bi lahko bila do smrti v zaporu. Tožilstvo in policija sta po drugi strani prepričana, da bo za umor odgovarjala prava oseba.

Policija in tožilstvo sta preiskavo nasilne smrti znova odprla leta 2014, ko so s pomočjo nove tehnologije za DNK odkrili osumljenko. Septembra tri leta kasneje so v kraju Abingdon v Virginiji aretirali žensko z imenom Debbie, ki je živela z vdovcem umorjene Michaelom Warrenom. Izkazalo se je, da je Debbie pravzaprav Sheila. Tako Mihael kot Sheila sta vztrajno zanikala, da bi imela v času umora afero, in trdila, da sta bila v njegovi avtodelavnici le sodelavca. Vseeno sta se leta 2002 poročila. Po poročanju ameriških medijev njega sicer nikoli niso sumili vpletenosti v zločin. Poleg določenih bioloških sledi, ki naj bi Sheilo povezovali z umorom, naj bi bila tudi izpovedba priče, da je prav ona nekaj dni pred zločinom kupila kostum klovnese in oranžno lasuljo, tik pred umorom pa še balona z napisom »Najboljša si«.