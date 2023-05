»Ne samo, da pomoč pri prostovoljnem končanju življenja ni uboj ali celo umor, ampak prav nasprotno - je najbolj etična potrditev avtonomije, svobode in pravice do dobrobiti trpečega posameznika,« so mnenje državnega sekretarja na ministrstvu za solidarno prihodnost Luke Omladiča v sporočilu za javnost povzeli pri Levici.

Po njegovih besedah gre pri evtanaziji za pomoč osebi, ki zaradi bolezni izredno trpi, ki nima na razpolago drugih načinov, da bi ustrezno ublažila trpljenje in ki se za končanje življenja odloči z vidika svoje dobrobiti, ki je prenehanje neznosnega trpljenja. S tem omogočamo osebi, da se odloči za končanje življenja, kar je njena legitimna odločitev, potrditev svobode glede odločanja za lastno dobrobit v pogojih neznosnega in nerešljivega trpljenja, so dodali.

Ob tem so poudarili, da je največja pozornost zakonskega predloga namenjena prav temu, da se ugotovi volja in upravičenost osebe, ki želi uveljavljati pravico. Varovalke so številne in umeščene na različne ravni presoje, so prepričani. Prav tako so utemeljene na preučitvi praks držav, ki imajo podobne zakone že dlje časa. Naključno ali ne, so to prav države, ki imajo zgodovinsko največjo tradicijo spoštovanja človekovih pravic ter vrednost svobode in avtononomije, so dodali.

Za Gibanje Svoboda in SD je nujno široko družbeno soglasje

Vprašanje pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je na eni strani pomembna, a hkrati tudi izjemno občutljiva tema, pa pravijo v Gibanju Svoboda. Zato so prepričani, da mora biti odločitev o tem sprejeta na podlagi temeljite razprave, ki vključuje tudi oziroma predvsem strokovne argumente, in širšega družbenega soglasja. Kot je že pred časom poudaril vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic, »mora biti to tema vseh državljank in državljanov, ne pa zgolj odločitev katerekoli politike.«

V SD sicer podpirajo pravico posameznika do izbire za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja, vprašanje dostojnega prenehanja življenja pa po njihovem mnenju zahteva nujno široko družbeno soglasje. »Naša prioriteta je kakovostno življenje vseh, zato smo kot socialna država dolžni razviti kakovostne socialne in zdravstvene storitve, ki bodo onemoglim in hudo bolnim zagotovile lajšanje stisk, bolečine in osamljenosti. Treba je razviti dolgotrajno in paliativno oskrbo, negovalne bolnišnice in hospic programe tako na domu kot tudi v posebnih ustanovah,« pravijo v SD.

Avtorji zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki omogoča pomoč v skrajni stiski posameznika ob koncu življenja in so ga pripravili v okviru Srebrne niti, so v začetku aprila zaprosili za določitev šetmesečnega roka, v katerem bodo zbirali 5000 podpisov za vložitev predloga zakona v DZ. Predlog ima varovalke, da ne bo zlorab, so pojasnili. Predlog zakona bi uzakonil pravico polnoletnih, ki neznosno trpijo in ne morejo upati na izboljšanje, da pod določenimi pogoji zaprosijo za pomoč za dostojanstveno končanje svojega življenja.