»Jasno je, da sta obe strani popolnoma zatopljeni v to vojno in prepričani, da lahko zmagata,« je opozoril Guterres in hkrati izrazil upanje, da bo v prihodnosti vendarle mogoče Rusijo in Ukrajino spraviti za pogajalsko mizo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ker trenutno ni mogoče začeti mirovnih pogajanj, se je po njegovih besedah treba osredotočiti na »dialog z obema stranema za reševanje konkretnih problemov«. Kot primer je izpostavil, da si te dni intenzivno prizadevajo doseči podaljšanje sporazuma o izvozu žita, ki se izteče 18. maja.

Prav tako je prepričan, da je verjetnost uporabe jedrskega orožja zelo majhna. »Kitajska pobuda za končanje konflikta predstavlja pomembno opozorilo, da je jedrska eskalacija nesprejemljiva,« je še dodal.

Svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak je bil v odzivu na intervju presenečen nad izjavami Guterresa. Ponovil je, da je mir mogoče doseči z umikom ruske vojske z ukrajinskega ozemlja v skladu z Ustanovno listino ZN. Prav tako pa je pozval k izključitvi Rusije iz Varnostnega sveta ZN, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Intervju je bil objavljen na dan, ko v Moskvi praznujejo 78. obletnico zmage nad nacistično Nemčijo. Ruski predsednik Vladimir Putin je pred začetkom vojaške parade zatrdil, da je svet trenutno na prelomnici. Proti Rusiji po njegovih besedah poteka prava vojna, v kateri ta brani svojo suverenost. Prav tako je kritiziral Zahod, ki naj bi si prizadeval za propad Rusije.