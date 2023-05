Vlodimir Zelenski je na skupni novinarski konferenci s predsednico komisije von der Leyen izrazil razočaranje nad »protekcionističnimi ukrepi«, ki so jih v zvezi z žitom iz Ukrajine uvedle njene sosede. »Kakršnekoli omejitve našega izvoza so povsem nesprejemljive,« je še poudaril. Pričakuje, da se bo EU pri iskanju rešitev posvetovala s Kijevom in da bodo ukrepi držav članic kmalu odpravljeni.

Ursula Von der Leyen je napovedala oblikovanje skupne platforme za usklajevanje vseh deležnikov. S tem želi EU zagotoviti, da bodo solidarnostni pasovi, ki so namenjeni olajšanju trgovine z Ukrajino, znova v celoti delovali, je povedala. »Trenutno je glavna prednostna naloga, da tranzit žita iz Ukrajine proti Evropski uniji teče gladko in s čim nižjimi stroški,« je poudarila.

Poljska, Madžarska, Slovaška, Bolgarija in Romunija so se v zadnjih mesecih zaradi prevelikih količin uvoza ukrajinskega žita, za katero je EU junija lani odpravila carine, znašle v težavah. Zato so večinoma prepovedale njegov uvoz. Evropska komisija je v začetku meseca že omejila uvoz štirih kmetijskih proizvodov iz Ukrajine v teh pet članic, ki naj bi v zameno odpravile enostranske ukrepe.

Predsednica von der Leyeneva je danes Zelenskemu predstavila tudi predlog enajstega svežnja sankcij proti Rusiji zaradi njene invazije na Ukrajino. Ta je namenjen predvsem preprečevanju izogibanja sankcijam, je povedala. Nov paket predvideva zaostritev trenutnih orodij, s čimer želi EU zagotoviti, da izdelki, ki gredo v tretje države prek Rusije, ne bodo več končali v rokah Kremlja. Novo orodje pa bi EU omogočalo uvedbo prepovedi izvoza blaga, če bi ugotovili, da blago, ki ga EU izvozi v tretje države, konča v Rusiji.

Sankcije tudi zoper ruski jedrski sektor?

Zelenski je ob tem EU pozval, naj v okviru enajstega svežnja uvede sankcije tudi za ruski jedrski sektor. Von der Leyenova je glede tega dejala zgolj, da skupaj s članicami delajo za to, da bi bile bolj neodvisne na področju jedrske energije. »To je težka naloga, a nekatere članice napredujejo. Lahko vam zagotovim, da bomo še naprej pritiskali na članice,« je povedala.

Ukrajinski predsednik se je predsednici komisije zahvalil za odločitev Evropske unije, da bo v enem letu Ukrajini dobavila milijon topniških izstrelkov, obenem pa EU pozval k hitrejšim dobavam. Na današnjih pogovorih sta govorila tudi o ukrajinski prošnji za članstvo v EU, pri čemer je Zelenski pozval k začetku pristopnih pogajanj. Izrazil je upanje, da bo junijsko vmesno poročilo o napredku pozitivno.

Von der Leyenova je pojasnila, da bo komisija državam članicam junija ustno poročala o napredku, ključno pa bo oktobrsko širitveno poročilo, na podlagi katerega se bodo članice tudi odločile o morebitnem začetku pogajanj. »Ukrajina neutrudno in intenzivno dela glede sedmih korakov, in to kljub težavnosti izvajanja reform sredi vojne. Zato izrekam globoko spoštovanje za to izjemno delo. Veste, da lahko računate na našo podporo in strokovno pomoč,« je povedala.

Ukrajini je ob dnevu Evrope, s katerim se EU spominja začetkov evropskega povezovanja pred več kot 70 leti, izrazila solidarnost v njenem boju z rusko agresijo. »9. maj je dan za praznovanje miru in enotnosti v Evropi, za spominjanje na lekcije naše zgodovine in za zavezo za boljšo prihodnost za prihodnje generacije,« je povedala.

Zelenski pa se je zavzel za to, da bi prihodnje generacije Evropejcev lahko v miru praznovale dan Evrope. Zato se je treba skupaj boriti proti ruski agresiji, in sicer z ukrepanjem, ki je sorazmerno z grožnjo, je poudaril.