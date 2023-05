Na današnjem predobravnavnem naroku bi se poslanec stranke Levica Miha Kordiš moral izreči o krivdi po zasebni tožbi, v kateri mu poslovnež in davčni svetovalec Rok Snežič očita kaznivo dejanje žaljive obdolžitve, ker je oktobra na predvolilnem soočenju v debati Snežiča označil za razvpitega kriminalca. Toda Kordiš je sodišču komaj začel naštevati svoje osebne podatke, ko se je na Tavčarjevi 9 v Ljubljani, kjer domujejo ljubljansko okrožno, ljubljansko višje in vrhovno sodišče, oglasil alarm za bombni preplah in obvezno evakuacijo. Sodnici Nini Drozdek Draganić ni preostalo drugega, kot da sojenje prestavi na kasnejši datum.

»Preganja me zaradi resnice«

Kordiš je sicer že pred predobravnavnim narokom povedal, da krivde ne namerava priznati. »Vse, kar priznavam je, da govorim resnico. In prav zaradi tega, ker govorim resnico, me Rok Snežič tudi preganja. Snežič je obsojeni goljuf in nekdanji 'arestantski cimer' Janeza Janše. V tem trenutku je državi dolžan več kot pol milijona evrov, nacionalni preiskovalni urad je zoper njega sprožil ovadbo in postopke zaradi sodelovanja v mednarodni kriminalni združbi, ki je težka 22 milijonov evrov. Kljub temu gospod Snežič vztraja, da v Sloveniji ne razpolaga s transakcijskim računom, živi v luksuzu in se nasploh norčuje iz delovnih državljank in državljanov. In tega mu seveda ne nameravam še naprej dopuščati. Ljudje v tej državi delajo veliko preveč trdo, da bi se takšni kriminalci, kot je Rok Snežič, iz njih norčevali,« je v izjavi za medije pred narokom dejal Kordiš.

Snežič je po drugi strani pojasnil, da Kordiša preganja, ker je v enem izmed soočenj za predsednika države »meni očital, da sem kriminalec, da perem denar za Orbana, Putina, Janšo in podobne 'tumbarije'«. Z zasebno tožbo je kazenski pregon že sprožil proti koordinatorju Levice Luki Mesce in poslancu Mateju Tašnerju Vatovcu, »zdaj pa je v tretje prišel tudi gospod Kordiš na vrsto«. Stranko Levica je še označil za sekto in dodal, da bo za Kordiša predlagal en mesec dela v splošno korist v škofijskem Karitasu, in sicer »ker vem, da obožuje cerkve«, je bil sarkastičen Snežič, ki namerava tožbo podkrepiti s potrdili o nekaznovanosti v Sloveniji in Bosni in Hercegovini, kjer v zadnjih letih deluje.

Snežič je bil v preteklosti dejansko obsojen zaradi davčnih utaj, zaporno kazen pa je že prestal. Zaradi časovne oddaljenosti je kazen tudi že črtana iz njegove kazenske evidence.

Šest groženj v pol leta

Na ljubljanskem okrožnem sodišču so pojasnili, da so prejeli klic anonimnega klicatelja, ki je zagrozil, da se na sodišču nahaja eksplozivno telo oziroma bomba. »Policija je tudi tokrat zavarovala in izpraznila prostore ter jih pregledala. Po opravljenem pregledu je bilo ugotovljeno, da je šlo za lažni preplah,« so pojasnili na sodišču in dodali, da je bil današnji lažni preplah že šesti izredni dogodek v zadnjem polletju, zaradi katerega so morali prekiniti poslovanje sodišča in preklicati obravnave. »Sodišče tovrstne dogodke vselej jemlje resno in ravna skladno z ukrepi za zavarovanje strank sodišča in svojih zaposlenih. Policija bo tudi v tem primeru nadaljevala z zbiranjem obvestil povezanih s sumom kaznivega dejanja zlorabe za pomoč in nevarnost in o tem obvestila pristojno državno tožilstvo,« so sporočili s sodišča.

Zaradi lažnega bombnega preplaha je bil novembra lani preklican tudi predobravnavni narok v eni izmed zasebnih tožb, s katerimi Snežič preganja novinarje portala Necenzurirano. x