»Danes je ena od enot obrambnega ministrstva pobegnila z enega od naših bokov,« je v videoposnetku, objavljenem na Telegramu, dejal Prigožin. Pojasnil je, da vojaki bežijo zaradi neumnosti poveljnikov ruske vojske, ki po njegovem mnenju izdajajo »zločinske ukaze«. »Vojaki ne bi smeli umirati zaradi popolne neumnosti svojega vodstva,« je dodal.

Vojaško poveljstvo je obtožil, da poskuša zavajati ruskega predsednika Vladimirja Putina s potekom spopadov v Ukrajini. Ob tem je tudi podvomil v sposobnost Moskve, da brani državo. »Zakaj Rusija ni sposobna braniti svoje države?« se je vprašal in dodal, da Ukrajina uspešno izvaja napade na obmejne ruske regije.

Prav tako je dejal, da Wagner od ruskega obrambnega ministrstva še ni prejel obljubljenega streliva, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Prigožin je nedavno že zagrozil, da bo do srede umaknil svoje sile iz Bahmuta, epicentra spopadov na vzhodu Ukrajine, zaradi pomanjkanja streliva.

Prigožin je videoposnetek objavil na dan, ko v Moskvi poteka vojaška parada ob 78. obletnici zmage nad nacistično Nemčijo. V luči tega je opozoril na prihajajočo ukrajinsko protiofenzivo, »ki bo potekala na tleh, in ne po televiziji«. »Dan zmage je dan zmage naših dedov. Mi si te zmage še nismo zaslužili,« je dodal.

Skupina Wagner sicer vodi večmesečni ruski napad na Bahmut in je skoraj zavzela mesto v najdaljši in najbolj krvavi bitki v okviru ruske ofenzive na Ukrajino. Pri tem pa je prišlo do izraza rivalstvo med najemniško skupino in rusko redno vojsko.