V omenjenem obdobju je svet prešel v prej nepoznano stanje negotovosti, strahu in vsesplošne zmede, ki ji je botrovala pandemija covida-19. Z naraščanjem nelagodnosti, navzkrižnih informacij in nekaterih vprašljivih političnih ukrepov, je močno narasla nejevoljna v skupnosti in spodbudila val protestov po državi. Ti so se sprva dokaj spontano širili, sčasoma pa so prerasli v civilno iniciativo, ki je vsakotedensko – večinoma ob petkih – opozarjala na pereča družbena vprašanja in sporne politične prakse. Ob tem je bilo organiziranih tudi več protestov drugih družbenih skupin, ki so odpirali drugačna vprašanja in podajali svojo kritiko družbenega stanja, denimo t. i. anti-PCT protesti, so spomnili v muzeju.

Serija Neubauerjevih protestnih fotografij je sprva nastajala spontano, »nato pa je v luči vedno večjega vsebinskega strukturiranja protestov prerasla v obsežno zbirko podob, ki danes predstavljajo ne le sistematičen arhiv dogajanja, temveč samonikel pristop k žanru reportažno-dokumentarne fotografije«, so zapisali v muzeju. Kot so pojasnili, ima prav protestna fotografija pogosto ključno vlogo pri oblikovanju kolektivne pripovedi o specifičnem protestnem gibanju. Zato v določenih primerih fotografija protestov prehaja iz beleženja v komentar in interpretacijo tiste osebe, ki stoji za objektivom.

Nik Erik Neubauer (1994) je leta 2017 diplomiral iz fotografije na Fakulteti za aplikativne vede in magistriral na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani (2021). Nase je opozoril z več razstavnimi projekti, foto zini in tudi fotoknjigo Ko greš na jug, vedno jokaš dvakrat.

Od lani 2022 je fotograf časopisa Dnevnik. Leta 2021 je bil nominiran za nagrado Leica Oscar Barnack Newcomer Award, revija GUP Magazine pa ga je na izboru Fresh Eyes uvrstila med najperspektivnejše evropske fotografe. S strani Društva novinarjev Slovenije je leta 2021 prejel nagrado Watchdog za izjemne dosežke na področju novinarske fotografije, leta 2022 pa je bil eden od zmagovalcev Belfast Photo Festivala, enega najpomembnejših festivalov za sodobno fotografijo.