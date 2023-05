Londonska metropolitanska policija je v soboto pridržala šest pripadnikov skupine nasprotnikov monarhije Republic, med njimi tudi vodjo skupine Grahama Smitha. Kot je takrat navedla policija, so jih pridržali, ker so v njihovem vozilu našli predmete, za katere so »upravičeno domnevali, da bi se skupina protestnikov z njimi lahko priklenila na različne predmete«.

Policija je za aretacije uporabila novo zakonodajo, sprejeto prejšnji teden, ki prepoveduje nošenje in uporabo naprav, s katerimi bi se lahko ljudje priklenili na različne predmete. S tem britanske oblasti želijo omejiti proteste okoljskih aktivistov, ki se pogosto priklepajo na drevesa in ograje.

Po preiskavi je policija ugotovila, da ni mogla dokazati pravega namena predmetov v avtomobilu. »Obžalujemo, da se teh šest aretiranih oseb ni moglo pridružiti širši skupini protestnikov na poti sprevoda,« je zapisala v izjavi. Ob tem je dodala, da je bila varščina vseh šestih oseb preklicana in da proti njim ne bo sprejela nobenih nadaljnjih ukrepov.

Graham Smith je medtem na Twitterju potrdil, da so v ponedeljek zvečer na njegov dom prišli trije policisti in se mu opravičili. Poudaril je, da opravičila ni sprejel in da bo proti policiji sprožil sodni postopek.

Skupina Republic je v soboto, ko so v Londonu slovesno okronali kralja Karla III., pozvala k protestu. Na trgu Trafalgar Square se je nato zbrala manjša skupina protestnikov. Londonska policija pa je skupno priprla več kot 50 ljudi, med drugim zaradi izgredov ter kršitev javnega reda in miru.