Po napadih na beograjski osnovni šoli in v treh vaseh v okolici Mladenovca, v katerih je bilo skupno ubitih 17 ljudi, 20 pa jih je bilo ranjenih, so v srbski prestolnici v ponedeljek potekali množični protesti proti nasilju. K njim je pozvala opozicija, po navedbah katere se je na beograjskih ulicah zbralo okoli 50.000 ljudi.

Na protestu so srbskim oblastem sporočili, da bo »vsa Srbija obstala«, če do petka ne bodo izpolnile njihovih zahtev, namenjenih ustavitvi nasilja na javnih mestih.

Vučić je v pogovoru za provladno komercialno televizijo Happy v ponedeljek zvečer dejal, da se je protesta udeležilo le 9000 ljudi. Opoziciji pa je očital, da tragedijo izkorišča sebi v prid. »Od organizatorjev sem pričakoval resnost in odgovornost,« je poudaril po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina in dodal, da so ti zahteve omejili na ukinitev televizij Happy in Pink ter številne odstope.

Udeleženci protesta so k odvzemu frekvenc komercialnima televizijama Happy in Pink pozvali, ker po njihovem mnenju s svojimi resničnostnimi šovi spodbujata sovraštvo in nasilje.

»Še naprej bom delal in se nikoli ne bom umaknil ulici in mafiji ...,« je še dejal Vučić za televizijo Happy. Poudaril je tudi, da volitve po njegovem mnenju niso dobra rešitev, a ocenil, da jim ne bodo mogli ubežati, če bodo politični nasprotniki vztrajali pri njih. Naslednje parlamentarne volitve v Srbiji so sicer predvidene leta 2026.

Vučić je po napadih v okviru ukrepov, s katerimi bi preprečili ponovitev tragedij, kakršni sta se zgodili v Beogradu in okolici Mladenovca, nemudoma napovedal zaostritev nadzora nad orožjem. Med drugim je od ponedeljka mogoče brez kakršnihkoli posledic na policijskih postajah predati orožje in strelivo, ki ga ljudje posedujejo nezakonito.

Prvi dan so po navedbah srbskega notranjega ministrstva državljani policiji predali okoli 1500 kosov orožja, 50.000 nabojev, več kot sto bomb in celo minomete, poroča srbska radiotelevizija RTS na svoji spletni strani.