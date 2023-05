»Skupina Triglav podpira čimprejšnjo spremembo zakona, saj višina cene premije, ki je določena z uredbo, ne zadostuje za pokrivanje škod dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj,« so pojasnili. Kot so ocenili, se bo izguba na področju zdravstvenih zavarovanj v primeru, da bodo dopolnilna zdravstvena zavarovanja ukinjena s septembrom, odrazila kot znižanje dobička pred obdavčitvijo za okoli 25 odstotkov. Če dopolnilna zdravstvena zavarovanja letos ne bodo ukinjena in bo uredba obveljala do konca leta, pa bi se dobiček najverjetneje znižal do okoli 40 odstotkov.

Skupina Triglav je načrt poslovanja za letos objavila novembra lani, podlage in predpostavke zanj pa so se spremenile, ker je vlada z uredbo sredi aprila uvedla regulacijo cen dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj, Skupino Triglav pa se je zavezalo k nadaljnjemu izvajanju dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj do njihove ukinitve s sprejemom sprememb zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Ob tem se predvideva, da bo vlada zakon spremenila tako, da se bo ukinil obstoječ sistem dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj, so spomnili.

»Višina izgube dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj se povečuje z dolžino časa trajanja uredbe. Skupina Triglav bo ob dialogu z vlado in Agencijo za zavarovalni nadzor izvedla vse potrebne aktivnosti za zaščito interesov svojih zavarovancev, delničarjev družbe in ostalih deležnikov,« so zapisali v današnjem sporočilu za javnost, objavljenem prek spletne strani Ljubljanske borze. Zagotovili so, da skupina ostaja finančno močna in visoko kapitalizirana.

V Zdravstveni zavarovalnici Triglav iz skupine vladno uredbo, ki pomeni bistven poseg v poslovanje zavarovalnice, še preučujejo, pa so na vprašanje STA, ali bodo vložili zahtevek za povračilo škode, odgovorili v Triglavu. V luči predlagane novele zakona bo po njihovih navedbah potreben temeljit razmislek, kako bodo lahko zdravstvene zavarovalnice v nastalih razmerah še uspele izpolnjevati vlogo v javnem zdravstvenem sistemu.

»Menimo, da je pred oblikovanjem dokončnih rešitev, s katerimi želi vlada odpraviti anomalije, ki jih zaznava v zdravstvenem sistemu, dobro prisluhniti vsem deležnikom, ki smo del slovenskega zdravstvenega ekosistema. Tudi zavarovalnicam, ki smo v preteklih 30 letih omogočile dobro delovanje javnega zdravstvenega sistema ter v tem času razvile strokovna znanja in izkušnje,« so še zapisali.