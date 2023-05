V sredo bo pretežno oblačno, na vzhodu bo sprva še nekaj jasnine. Dopoldne bo na zahodu začelo deževati, padavine se bodo popoldne počasi širile proti vzhodu. Na severovzhodu bo do večera še suho. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 10 do 16, na vzhodu do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo oblačno in deževno. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem zmerna burja. Sveže bo. V petek bo večinoma oblačno, občasno bo še deževalo.

Vremenska slika: Naši kraji so na robu območja visokega zračnega tlaka s središčem nad severovzhodno Evropo. Z vzhodnim vetrom k nam doteka prehodno bolj suh in razmeroma hladen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes se bo delno razjasnilo, več oblačnosti bo ostalo v Alpah, kjer lahko nastane kakšna ploha. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja, ki bo popoldne oslabela. V sredo bo v krajih zahodno in južno od nas oblačno in deževno, v krajih vzhodno od nas pa še deloma sončno in do večera suho. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka burja.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev oslabela in postopoma ponehala. V sredo se pričakuje zmerna obremenitev zaradi vremena, ki se bo kazala s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z manjšimi motnjami v spanju in utrujenostjo.