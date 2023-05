Skupina Islamski džihad, ki jo Izrael obravnava kot teroristično organizacijo, je potrdila, da so bili ubiti trije visoki predstavniki skupine. Kot so pojasnili, gre za sekretarja vojaškega sveta brigad Al Kuds, Džihada Hanama, poveljnika vojaškega krila na severu Gaze Halila al Bahtinija ter enega od vodij vojaških akcij na Zahodnem bregu Tareka Ezedina.

Eksplozije zaradi zračnih napadov, ki so se začeli malo po 2. uri (v ponedeljek po 23. uri po srednjeevropskem času), je bilo po navedbah novinarjev francoske tiskovne agencije AFP slišati skoraj dve uri.

Po navedbah izraelske vojske je operacija Ščit in puščica odgovor na raketne napade z območja Gaze na izraelsko ozemlje v zadnjih tednih, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Med drugim naj bi zadeli objekte za proizvodnjo orožja v Han Junisu, ki pripadajo Islamskemu džihadu.

Tiskovni predstavnik izraelske vojske Rihard Heht je novinarjem povedal, da je v napadih sodelovalo 40 letal, v njih pa so dosegli svoje cilje. Po njegovih besedah je izraelsko obrambno ministrstvo kljub temu naročilo vojski, naj se pripravi na morebitno mobilizacijo rezervistov.

Izraelska vojska je v ločenih izjavah, v katerih je podrobno opisala vsakega od ubitih pripadnikov Islamskega džihada, zatrdila, da bo »še naprej delovala za varnost civilistov v Izraelu«.

Palestinsko ministrstvo za zdravje je sporočilo, da so med mrtvimi tudi ženske in otroci, a ni navedlo več podrobnosti o identiteti žrtev. Fotograf AFP pa poroča o truplu dečka med žrtvami. Heht je v odgovoru na novinarsko vprašanje o žrtvah med otroki odgovoril, da bodo morebitne tovrstne primere preučili. »Ciljali smo na teroriste. Če je prišlo do tragičnih smrti, bomo to preučili,« je dejal. Po njegovih besedah so bili napadi načrtovani že od prejšnjega tedna.

Izraelska vojska je operacijo izvedla manj kot teden dni po tem, ko je Islamski džihad po novem izbruhu nasilja po posredovanju Egipta napovedal premirje v Gazi.

Islamski džihad je danes v odzivu na napad obljubil maščevanje za ubite voditelje. Vodja palestinskega gibanja Hamas Ismail Hanije pa je izpostavil, da umor vodstva okupatorju ne bo prinesel varnosti, temveč večji odpor.

Izraelska vojska je prebivalcem, ki živijo v pasu 40 kilometrov od meje z Gazo, naročila, naj se do srede zvečer zadržujejo v bližini zaklonišč. Mejni prehodi z Gazo so po poročanju medijev danes zaprti, zaprte so tudi šole. V pričakovanju morebitnih protinapadov je ustavljen železniški promet do obmejnega mesta Sderot.

Izrael je v preteklosti že večkrat napadel voditelje Islamskega džihada na območju Gaze. Avgusta lani so bili tako v izraelskem zračnem napadu ubiti vojaški vodja Halid Mansur, njegov namestnik in še en član skupine, poroča dpa.