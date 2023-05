»Lepo je biti nazaj v Kijevu, kjer so nam drage vrednote branjene vsak dan. Zelo primeren kraj za praznovanje dneva Evrope,« je ob prihodu v ukrajinsko prestolnico na Twitterju zapisala von der Leyen.

»Zelo pozdravljam odločitev predsednika Zelenskega, da 9. maj razglasi za dan Evrope. Ukrajina je del naše evropske družine,« pa je že pred tem na poti v Kijev predsednica komisije povedala za Evropsko novinarsko središče (ENR), del katerega je tudi STA.

»Moj obisk v Kijevu ob 9. maju ima simbolni pomen, vendar pa je tudi pokazatelj pomembne resničnosti: EU sodeluje z Ukrajino na številnih področjih,« je dodala.

Pri tem je izpostavila zagotavljanje streliva in finančne podpore Ukrajini ter tudi pripravo podlage za pristopna pogajanja s to državo. Obenem EU po njenih besedah zagotavlja odgovornost Rusije za njeno agresijo na Ukrajino.

Dodala je, da unija še krepi pritisk na Rusijo, o čemer bo danes spregovorila tudi z ukrajinskim predsednikom Zelenskim. »Zdaj se je treba osredotočiti na izvajanje sankcij in preprečevanje izogibanja sankcijam. Odločeni smo, da bomo zapolnili obstoječe luknje. O tem ne sme nihče dvomiti,« je von der Leyen še povedala za ENR.

Temu je namenjen predlog enajstega svežnja sankcij EU proti Rusiji, ki ga je Evropska komisija v petek predstavila državam članicam.

To je že peti obisk predsednice von der Leyen v ukrajinski prestolnici od začetka ruske agresije na Ukrajino konec februarja lani. Nazadnje se je v Kijevu mudila v začetku februarja letos, ko je skupaj s predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom Ukrajincem zagotovila podporo na njihovi poti v unijo in v boju proti ruski agresiji.

Evropska unija se danes spominja 9. maja 1950, ko je tedanji francoski zunanji minister Robert Schuman predstavil deklaracijo s predlogom za vzpostavitev nadnacionalnega gospodarskega sodelovanja v Evropi. Njegove zamisli so sprožile proces evropske integracije in leto pozneje je bila oblikovana Evropska skupnost za premog in jeklo, iz katere sta pozneje izšli Evropska gospodarska skupnost in EU.

Ukrajinski predsednik je v ponedeljek sporočil, da bodo odslej tudi v Ukrajini 9. maj praznovali kot dan Evrope. »To bo dan Evrope - naše zaveznice. To bo dan Evrope - naše Evrope, katere del je Ukrajina vedno bila, je in bo,« je ob tem zapisal na Twitterju.