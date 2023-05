V Rusiji bodo danes v skrčeni obliki in ob poostrenih varnostnih ukrepih zaznamovali zmago nad nacistično Nemčijo, med drugim z vojaško parado v Moskvi, medtem ko so jih v mnogih krajih odpovedali. Dan zmage, ki je v Rusiji postal spet izpostavljen pod vladavino Vladimirja Putina, letos drugič praznujejo med vojno v Ukrajini. Prav včeraj je Rusija izvedla enega največji raketnih napadov. Kijevski župan Vitalij Kličko trdi, da je na tarče v Ukrajini poslala 60 iranskih brezpilotnih letalnikov, od teh 36 na prestolnico, in da so vse sestrelili, ostanki pa so ranili pet ljudi. V Kijevu bo danes na dan Evrope na obisku predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen.

Ukrajinska stran je včeraj tudi trdila, da ruska paravojska Wagner še zadnjič poskuša osvojiti Bahmut, da bi Putinu na dan zmage lahko sporočila zanj dobre novice. Ukrajina je doslej dan zmage nad nacizmom tudi praznovala 9. maja, a zdaj je predsednik Volodimir Zelenski podpisal odlok o prestavitvi na 8. maj, ko ga praznuje večina zahodnih držav, s tem pa naredil še en simbolični prelom z Moskvo. Tiskovna predstavnika ruskega zunanjega ministrstva je rekla, da je s tem izdal spomin na Ukrajince, ki so se borili proti nacizmu. agencije