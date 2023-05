Slika z naslovom Fuck abstraction! (Jebi abstrakcijo!) je le eno izmed več kot dvesto del švicarske slikarke Miriam Cahn, nastalih od leta 1980 pa do danes, ki so od sredine februarja na ogled na njeni retrospektivi v pariškem muzeju sodobne umetnosti Palais de Tokyo, a je vsaj trenutno zagotovo najbolj znana med njimi: ne le zato, ker je že kmalu po odprtju razstave razburila del javnosti, temveč tudi zaradi tega, ker se je nanjo v nedeljo z vijoličnim pršilom spravil starejši obiskovalec ter jo namerno poškodoval.

Podoba sicer prikazuje osebo z rokami, zvezanimi za hrbtom, ki je prisiljena oralno zadovoljevati moškega, ki nima naslikanega obraza; kritiki dela so trdili, da je žrtev na sliki otrok, kar je umetnica takoj zanikala. »Ne gre za otroke, slika govori o tem, kako se posilstvo uporablja kot orožje v vojni, in prikazuje zločine proti človeštvu,« je pojasnila marca. Kljub temu je več skupin, ki se zavzemajo za pravice otrok, zahtevalo umik slike, češ da gre za otroško pornografijo, a je najvišje upravno sodišče zahtevo za njeno odstranitev z razstave zavrnilo z utemeljitvijo, da delo, ki je razstavljeno v umetniški galeriji in pospremljeno s podrobnimi pojasnili, »ne more resno škodovati koristim otrok ali dostojanstvu človeške osebe«.

»Umetnost je svobodna«

Moški, ki je v nedeljo napadel sliko, naj bi bil »nezadovoljen s prikazom spolnosti otroka in odrasle osebe na njej«, vendar ni bil povezan z aktivističnimi skupinami; kmalu po dejanju so ga aretirali. Kot so sporočili iz Palais de Tokyo, bodo proti njemu vložili tožbo zaradi poškodovanja premoženja in oviranja svobode izražanja, predsednik muzeja Guillaume Desanges pa je ob tem izrazil obžalovanje. Včeraj je dejanje obsodil še francoski predsednik Emmanuel Macron: »Napad na umetniško delo je napad na naše vrednote. V Franciji je umetnost svobodna in spoštovanje umetniškega ustvarjanja je zagotovljeno.« V dogovoru z umetnico bo slika skupaj s sledovi poškodb še naprej na ogled; razstavo si je doslej ogledalo 80.000 obiskovalcev.