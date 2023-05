Japonska bo v letošnji reprezentančni sezoni edina država, ki jo bodo slovenski odbojkarji obiskali dvakrat. Prvič med 6. in 11. junijem, ko bo v Nagoji prvi turnir lige narodov, s katerim se bo začela uradna reprezentančna sezona, nato pa se bodo v deželo vzhajajočega sonca vrnili še na olimpijske kvalifikacije. Vmes jih čakata še dva turnirja v ligi narodov (Francija, Filipini), in če se bodo uvrstili med prvih osem reprezentanc, od 19. do 23. julija tudi končnica tega tekmovanja. Po krajšem premoru bodo od 28. do 16. septembra nastopali na evropskem prvenstvu v Varni v Bolgariji, boji za kolajne bodo v Rimu.

»Pred nami je dolgo reprezentančno obdobje, v katerem bo veliko tekem in prav vse bodo pomembne. Priprave začenjamo z veliko mero spoštovanja in ponižnosti do vsega, kar nas čaka. Posvečali se bomo tudi najmanjšim podrobnostim, kajti prav te podrobnosti pogosto igrajo ključno vlogo. Nekaj stvari bomo morali prilagoditi vsakemu posamezniku, kajti fantje so na priprave prišli z različno telesno pripravljenostjo in iz različnih igralnih sistemov. Vse to bomo morali uskladiti v zelo kratkem času. V ekipi imamo veliko starejših odbojkarjev, ki že imajo bogate izkušnje, ter veliko mlajših, ki se bodo šele morali vklopiti v nov način dela,« je ob prvem snidenju s svojimi izbranci dejal selektor Gheorghe Cretu.

Na prvem treningu v Črnučah sta bila iz lanske ekipe, ki je osvojila četrto mesto na SP, le Jani Kovačič in Danijel Koncilja. »Tisti, ki smo že tukaj, in tudi tisti, ki jih še ni, vemo, zakaj bomo trdo delali v tej in v naslednji sezoni. Glavni cilj so olimpijske igre in temu bo vse podrejeno,« je osnovni cilj slovenskih odbojkarjev razkril izkušeni Jani Kovačič, ki bo na mestu prostega igralca imel konkurenco v povratniku v reprezentanco Urbanu Tomanu in Žigi Kumru. Na uvodnem treningu so bili še Uroš Planinšič, Nik Mujanović, Črtomir Bošnjak, Miha Fink, Rok Bračko, Žiga Kumer in Jaka Sešek. Prav Toman, ki je nedolgo tega z Budvo osvojil naslov črnogorskega državnega in pokalnega prvaka in bil njen kapetan, je bil na predvčerajšnjem prvem treningu edini, ki je v letošnji sezoni igral v tujini. Vsi drugi pridejo pozneje. Zadnji Dejan Vinčić, ki ga prihodnji teden čaka operacija komolca in bo izpustil ligo narodov. Izkušeni organizator igre pa ni edini, ki ima težave s poškodbo, saj se z njo ukvarja tudi Janž Janez Kržič, ki si je na prvi polfinalni tekmi končnice državnega prvenstva poškodoval gleženj.

Kot prvi bo od manjkajoče dvanajsterice kandidatov za izbrano vrsto že v sredo prišel Matej Kök, ki je trenutno v Turčiji, kjer poteka izbor igralcev za korejsko ligo, drugi bodo prišli v začetku prihodnjega tedna. Kapetan Tine Urnaut ima klubske obveznosti na Japonskem, Klemen Čebulj in Jan Kozamernik na Poljskem, po krajšem premoru pa se bodo reprezentanci pridružili še Gregor Ropret, Rok Možič, Žiga Štern ter Sašo Štalekar, ki je pred nekaj dnevi z Berlinom slavil v nemškem državnem prvenstvu, medtem ko sta Alen Pajenk in Tonček Štern prišla do naslova grškega prvaka z Olympiacosom. Pajenk je bil proglašen celo za najboljšega igralca prvenstva.

Nekoliko spremenjeno je tudi strokovno vodstvo. Novinec je Alan Djordjevič Kamnik, nekdanji slovenski reprezentant, ki je novi vodja ekipa. Ob njem je novinec še Poljak Mateusz Nykiel, ki bo s svojim rojakom Bogdanom Szczebakom, ki je bil v reprezentanci že lani, skrbel za analizo igre. Tudi preostali člani strokovnega vodstva, pomočnika Zoran Kedačič in Matteo De Cecco, kondicijski trener Gioele Rosellin ter medicinsko osebje na čelu z zdravnikom Miletom Majstorovićem, fizioterapevtom Pietrom Bavuttijem in maserjem Žigo Planincem, so svoje naloge opravljali že v lanski sezoni.

Edina testa pred začetkom lige narodov bodo imeli slovenski odbojkarji 27. in 28. maja v Arnheimu, kjer se bodo pomerili z Nizozemsko.