Kolesarji na italijanski pentlji so tudi tretji dan začeli ob obali Jadranskega morja na sredini italijanskega škornja. V mestecu Vasto so začeli drugo najdaljšo etapo letošnjega Gira. Odpeljali so se proti jugu in v notranjost Italije ter po 216 kilometrih končali v mestu Melfi, ki je rožnato pentljo nazadnje gostil konec prejšnjega tisočletja. Prvi je ciljno črto po sprintu razredčene glavnine prečkal sotekmovalec Luke Mezgeca pri ekipi Jayco-AlUla Michael Matthews, ki je zaključil izjemno delo celotne ekipe na zadnjih 50 kilometrih etape.

Jumbo-Visma ni prava

»Sem brez besed. Za menoj je pravi vrtiljak v prvem delu sezone. Da sem prišel do etapne zmage že v tretji etapi, je nekaj neverjetnega. Vse zasluge gredo ekipi,« je bil v cilju presrečen 32-letni Avstralec, ki je zabeležil jubilejno 40. zmago kariere. Tretjič je zmagal na Giru, kjer pa je bil nazadnje najboljši že davnega leta 2015. »Naša ekipa je nadzorovala etapo ves dan. Vedel sem, da je Pedersen enkrat že odpadel, zato sem upal, da ne bo imel toliko moči v ciljnem sprintu. Poskušal sem se le zabavati,« je še opisal končni razplet, kjer je bil hitrejši od sicer odličnega sprinterja Madsa Pedersena (Trek-Segafredo) in rojaka Kadena Grovsa (Alpecin-Deceuninick).

Tretja etapa je prinesla tudi prva dva malce bolj resna vzpona na dirki, ki sta si drug za drugim sledila v zadnjem delu dirke. Valico dei Laghi di Monticchio in Valico la Croce nista bila dovolj zahtevna za dramo med kolesarji, ki se borijo za najvišja mesta, a vendarle dovolj, da se je opazilo razmerje moči. Več kot očitno je, da najmočnejša ekipa zadnjih let Jumbo-Visma ni imuna za težave, ki jih je imela pred začetkom Gira, ko so v zadnjem trenutku v ekipi zamenjali pet predvidenih kolesarjev za nastop na dirki. Kapetan čebel Primož Roglič je v zaključku etape, potem ko je imel mehanične težave Sepp Kuss, ostal zgolj z dvema pomočnikoma. In to po tem, ko je ritem na dveh vzponih narekovala ekipa Jayco-AlUla, ki je delala za svojega sprinterja.

Prvi ciljni vzpon

Vse skupaj je privedlo do tega, da mojster pridobivanja bonifikacijskih sekund na deveto obletnico prve zmage v karieri v profesionalni karieri (leta 2014 je v dresu Adrie Mobil dobil etapo na dirki po Azerbajdžanu) ni poskusil z napadom na etapno zmago, saj so ga ostale ekipe izrinile iz pozicije za ciljni sprint, ki mu je sicer pisan na kožo. Primož Roglič je ciljno črto prečkal na sedmem mestu v času zmagovalca, že pred tem pa je na letečem sprintu deset kilometrov do cilja izgubil dodatno sekundo v skupnem seštevku v primerjavi z vodilnim Remcom Evenepoelom (Soudal-Quick Step). 33-letni Zasavec je vseeno napredoval na skupno tretje mesto. »Na spustu smo se zaradi mokrega cestišča postavili na čelo zaradi varnosti, nisem pa imel v glavi bonifikacijskih sekund. Ko sem na svojem hrbtu začutil Rogliča, sem reagiral. Če je na cesti možno vzeti nekaj časa, tega nikoli ne smeš prepustiti tekmecem. Sekunda proti Rogliču in tri sekunde proti ostalim je lep izkupiček sicer enostavnega dneva,« je svoj drugi uspešen dan v rožnati majici vodilnega kolesarja opisal Belgijec, ki je bil ob zaključku etape obkoljen s svojimi številnimi pomočniki.

Predvčerajšnja dva kategorizirana vzpona sta bila pravo ogrevanje za današnjo najbolj zanimivo etapo prvega tedna dirkanja na 106. izvedbi italijanske pentlje. Kolesarje na 175 kilometrih od Venose do Lago Lacena čakajo trije vzponi druge kategorije. Zadnji Colle Molella (9,6 km/6,2 %) kolesarje čaka ob zaključku etape. Prva priložnost, da se najboljši kolesarji pomerijo mož na moža in Primož Roglič morda ukrade nekaj sekund velikemu tekmecu v boju za rožnato majico. »Z etapo smo zadovoljni, današnji težek zaključek bo dal prve odgovore o moči posameznikov in ekip,« je z delom celotne ekipe in Primoža Rogliča zadovoljen športni direktor Jumbo-Visme Marc Reef.

