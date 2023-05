Med njimi so tudi olimpijski prvak v badmintonu Viktor Axelsen ter danska nogometna reprezentanta Simon Kjaer in Kasper Schmeichel, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Eriksen bo od tega prejel 1,45 milijona danskih kron (195.000 evrov), saj je bila po mnenju tožnikov njegova podoba najpogosteje uporabljena.

Športniki so v začetku marca prek svojih športnih zvez vložili tožbo proti stavnemu podjetju. Ta je med letoma 2019 in 2021 na družbenih omrežjih brez njihovega soglasja uporabljal njihova imena in podobe.

Sodišče je ugotovilo, da je uporaba slik športnikov pomenila trženje, za katero je potrebno soglasje, in ne uredniške vsebine, kot je trdilo podjetje, še navaja dpa.