Otroci princa Williama in princese Kate, princesa Charlotte ter princa Louis in George, so med drugim skavtom v mestu Slough pri Londonu pomagali pri obnovi skavtske koče, medtem ko je britanski premier Rishi Sunak pomagal pri pripravi hrane v grofiji Hertfordshire, poroča britanski BBC.

Britanske oblasti so danes pod drobnogled vzele tudi aretacije nasprotnikov monarhije pred sobotnim kronanjem, v okviru katerih so policisti med drugim prijeli Grahama Smitha, vodjo skupine nasprotnikov monarhije Republic. Ta je po izpustu iz pridržanja v nedeljo dejal, da je bilo »vse skupaj nameren poskus prekinitve in zmanjšanja protesta«.

Sunak je danes glede aretacij dejal, da so policisti ravnali tako, »ker so mislili, da je tako najboljše«, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Po slovesnem obredu, na katerem so v soboto v Westminstrski opatiji kronali novega kralja, se je praznična nedelja zaključila z velikim spektaklom v Windsorju, na katerem se je zvrstila paleta nastopajočih, vključno z Lionelom Richiejem, Katy Perry in britansko skupino Take That. Nagovor na dogodku, ki ga je v živo spremljalo več kot 20.000 ljudi, je imel tudi princ William.

Dogodek so prenašali tudi po televiziji in radiu, glede na navedbe organizatorjev ga je bilo mogoče spremljati v več kot 100 državah. Današnji dan so razglasili za državni praznik, da so lahko ljudje neobremenjeno uživali tudi na nedeljskih uličnih praznovanjih po vsej državi.