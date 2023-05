Leteči traktorji in Šarčeve žičke

Ministrstvo za obrambo, ki ga vodi Marjan Šarec, je sredi aprila kupilo štiri leteče traktorje (air tractor). Gre za izvrstna mala letala za gašenje velikih požarov, kar Slovenija (saj se spominjate Krasa lansko poletje) seveda nujno potrebuje. Za 23,3 milijona evrov smo kupili štiri letala, dve bomo dobili že čez kak mesec ali dva, je ob podpisu pogodbe obljubil minister Šarec. No, imamo pa en majčken problem, namreč za upravljanje letečih traktorjev nimamo usposobljenih pilotov. To menda že urejamo in nekaj pilotov Slovenske vojske se že uri za zračne gasilce. Zlobneži so namigovali še, da tudi serviserjev nimamo. No, to pa že ni problem! Iz strogo zaupnih virov blizu vrha ministrstva za obrambo smo namreč izvedeli, da bo za servis poskrbel minister Šarec sam. Zagotavlja, da bo osebno in lastnoročno pregledal vse žičke in da na njegovih traktorjih (tudi letečih) ne bo šel noben starter.