Starejši so zelo pogosto tarča pretkanih goljufov. Osemdesetletna gospa je spustila v stanovanje akviziterko, ki ji je, seveda zgolj zato, da bi ji »pomagala«, opravila »analizo sline, urina in krvi« (z navadnim aparatom za merjenje sladkorja). Po razlagi obiskovalke so meritve pokazale, da mora nujno začeti jemati prehranske dodatke (ravno tiste, ki jih je prodajala), sicer bo imela hude zdravstvene težave, govor je bil tudi o raku. Prestrašena gospa je pod pritiskom popustila in kupila (na obročno odplačevanje) za več kot 800 evrov dodatkov. Bili so v poškodovani oziroma odprti embalaži, kar je prepozno opazila, in tako niso bili primerni za vračilo. V takem primeru je edina rešitev – tako svetuje tudi Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) –, da za izdelke nemudoma uveljavimo stvarno napako ter zahtevamo odstop od pogodbe in vračilo kupnine.

Društvo Srebrna nit in ZPS opozarjata na številne akviziterje, ki starejše spodbujajo k nepotrebnim in dragim nakupom raznih »zdravstvenih analiz«, čudežnih zdravil, zavarovanj, zdravilnih kamnov, vzmetnic s kristali, različnih naprav, stimulatorjev, celo osnovnih živil, kruha, mleka, zelenjave. Zelo »radi« imajo zelo stare, psihofizično krhke, dementne ljudi. V Srebrni niti poudarjajo, da vse več podjetij starejše vabi na predstavitve izdelkov pod pretvezo brezplačnega kosila ali darila, ki nato pogosto pripelje do nakupa na obročno odplačevanje. Kar pogosto ugotovijo šele sorodniki. Ko je že prepozno.

Goljufi in tatovi

Toda starejše prinašajo okoli tudi na druge načine. Nedavno so policisti poročali o paru, ki je vstopil v odklenjeno hišo na območju Radovljice in 82-letnega moškega prosil za denar, ker da ga potrebuje za otrokovo operacijo. Možakar se je namenil dati nekaj sto evrov, ko je šel po denar, pa sta mu mimogrede izmaknila več tisočakov. Tudi o primerih, kot se je zgodil v okolici Divače, policisti poročajo iz tedna v teden. K hiši se je pripeljal moški in starejši gospe rekel, da urejajo »zadeve v zvezi s televizijo«. Iz hiše jo je zvabil na vrt in jo zapletel v pogovor, nato pa odšel. Pozneje je ugotovila, da sta med pogovorom iz hiše izginila denar in nakit.

Starejši ljudje so zaupljivi in pogosto ne vidijo, da ima nekdo, ki je z njimi prijazen, zle namene. Policija mora zelo pogosto preiskovati primere, ko se nekdo oglasi pri hiši, da bi »zgolj« vprašal za pot ali prosil za vodo, včasih se predstavi kot zbiralec starega železa ali delavec komunalnega, telekomunikacijskega podjetja ali elektropodjetja, ki v okolici koplje jarke, napeljuje kable. To so le izgovori, s katerimi poskušajo človeka zvabiti iz hiše, medtem pa pajdaš prebrska notranjost in jo popiha z denarjem in nakitom. Nenapovedane obiskovalce je zato treba imeti stalno pod nadzorom, predvsem pa jih ne vabiti v stanovanje. Tudi če stopite »samo za vogal«, stanovanje zaklenite in ključ vzemite s seboj. Če se oseba predstavi kot serviser ali izvajalec kakšnih drugih del, zahtevajte identifikacijsko izkaznico ali delovni nalog.

Šarmantni tujci

Lani jeseni smo nekajkrat poročali o primerih, ko je moški po telefonu poklical starejšo osebo in se predstavil kot kriminalist, ki nujno potrebuje pomoč pri preiskavi. Nato se je tudi osebno oglasil in odpeljala sta se na pošto oziroma banko, da je oškodovanec dvignil denar. »Policist« je denar odnesel, da bi, kot je zatrdil, preveril, ali so bankovci res pristni. Seveda oškodovanec ne njega ne denarja ni več videl.

Posebno poglavje so spletne prevare. Nedavno je policija iskala žrtve 45-letnice, ki je prek družbenih omrežij in oglasov iskala starejše moške, jim napletala solzave zgodbice in iz njih mamila denar. Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost večkrat poroča o ženskah, ki so se prek spleta zapletle s šarmantnimi tujci, po letu dni »razmerja« na daljavo pa ostale brez nekaj deset, nekatere celo več kot 100.000 evrov. Izgovori goljufov so vseh vrst: denar da potrebujejo za letalsko vozovnico za prihod v Slovenijo, za plačilo davka za paket, ki so ga poslali … Tako lahko starejši ostanejo brez prihrankov ali celo nepremičnine, opozarja Srebrna nit. Posebna previdnost velja tudi pri nagovarjanju k vlaganju denarja pod pretvezo hitrega zaslužka. Ali pa vsakič, ko posredujemo osebne, zdravstvene, bančne ali druge osebne podatke.

