Še dober teden in znano bo, kdo se bo 10. junija v Carigradu pomeril za naslov prvaka v letošnji sezoni lige prvakov. V najelitnejšem klubskem evropskem tekmovanju je namreč čas za polfinalna obračuna. Prva se bosta danes spopadla Real Madrid in Manchester City. Prvi so v zgodovini tekmovanja osvojili daleč največ naslovov prvaka, štirinajst, so aktualni prvaki in v obračun vstopajo s popotnico sobotne zmage v finalu španskega pokala proti Osasuni. Drugi imajo še edini od preostale četverice v ligi prvakov možnost, da osvojijo tudi domače prvenstvo, saj je Manchester City v Angliji na vrhu prehitel Arsenal.

Potem ko so v zadnjem času malce padli v formi, predvsem v obrambnem smislu, saj so na zadnjih štirih tekmah prejeli kar devet golov, je osvojitev pokalnega naslova prvaka tisto, kar so pri Realu Madrid pred obračunom z Manchestrom Cityjem potrebovali. Za kraljevi klub je to tretja lovorika v sezoni, potem ko so v vitrine že pospravili evropski superpokal in pokal klubskega svetovnega prvaka. Z zmago v pokalu je italijanski strateg Carlo Ancelotti po vrnitvi na klop Reala Madrid leta 2021 osvojil vsa možna tekmovanja, v katerih klub nastopa. »Lahko se le zahvalim svojim igralcem, klubu in navijačem. Naredili smo nekaj velikega, saj smo v zadnjih dveh sezonah osvojili vse možne lovorike. Tekmo z Manchestrom Cityjem zdaj pričakujemo v optimističnem duhu in z odlično atmosfero,« pravi Carlo Ancelotti, za katerega se še ne ve, ali bo moštvo vodil tudi v prihodnji sezoni. Pogodbo ima sicer podpisano še za eno leto, a vse bolj glasne so govorice, da se dogovarja za prevzem brazilske izbrane vrste. »O tem ne želim govoriti. Z nami ima pogodbo in zadovoljni smo, da ga imamo,« o namigovanjih pravi predsednik Reala Madrid Florentino Perez.

Če kdo, potem ravno Ancelotti ve, kako osvojiti ligo prvakov. Dvakrat je bil evropski klubski prvak še kot igralec Milana, dvakrat kot trener črno-rdečih in dvakrat kot trener Reala Madrid. 63-letni Italijan se zaveda, da je Manchester City v izjemni formi, a na prvi tekmi stavi na prednost domačega terena. »V prvo imamo manjšo prednost, saj bomo imeli igralca več. Govorim seveda o navijačih, ki nam vedno vlijejo dodatno moč.« A tudi to za Real Madrid morda ne bo dovolj. Manchester City je namreč na zadnjih dvajsetih tekmah v vseh tekmovanjih zbral kar 17 zmag in tri remije, obenem pa ima v svojih vrstah prvega strelca lige prvakov Erlinga Haalanda, ki je doslej dal že dvanajst golov. »Upam, da bomo igrali tako, kot smo v soboto proti Leedsu. Resnično smo bili izjemni,« je povedal trener Pep Guardiola, ki je ob zmagi z 2:1 proti Leedsu lahko odpočil tudi številne nosilce. »Ne zato, ker bi podcenjeval angleško prvenstvo. Bodite prepričani, da ne. Enostavno so mi nekateri igralci potožili, da so utrujeni. Kar glede na število tekem, ki jih imamo, ni čudno. Imam pa na voljo širok in kakovosten kader, tako da glede tega ni bilo težav.«