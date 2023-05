Nogometaši Olimpije so si dali duška po osvojitvi dvojne krone. Kapetan Timi Max Elšnik je pokal za pokalnega prvaka dvignil po dramatičnem finalu v soboto zvečer proti Celju, za državnega prvaka ga bo v soboto, 20. maja, po zadnji tekmi prvenstva s Celjem v Stožicah. Obema lovorikama je skupno, da so ju Ljubljančani potrdili z zmagama proti večnemu tekmecu Mariboru, kar je najslajši način za zeleno-bele in zelo boleč za vijoličaste. Na petih tekmah v letošnji sezoni ima Olimpija štiri zmage, Maribor pa le eno.

​Bišćan odstavljen, Rieri poteče pogodba

Trenerja, ki sta osvojila dvojno lovoriko z novo Olimpijo po vrnitvi v prvo ligo, Hrvat Igor Bišćan in Španec Albert Riera, imata veliko skupnega. Oba sta bila odlična nogometaša Liverpoola, kjer ju je treniral Španec Rafael Benitez. Ob njunem prihodu v Ljubljano je bilo veliko skepse zaradi neizkušenosti, zato sta bila pričakana na nož. Bišćan, ki je pred prihodom v Ljubljano pripeljal Rudeš iz druge v prvo hrvaško ligo, ob podpisu pogodbe sploh še ni imel zahtevane licence Uefa pro. Riero so navijači nagnali s kaotične predstavitvene novinarske konference v Stožicah. Oba imata zmagovalno miselnost, obenem pa sta zelo samosvoja in trmasta, zato sta vztrajala na svoji poti, na kateri nista dovoljevala, da bi burni dogodki okrog kluba vplivali na delo ekipe. Morda bosta doživela tudi enako usodo z odhodom po dvojni kroni. Bišćan je bil odstavljen, ker se ni uklonil zahtevi avtoritativnega predsednika Milana Mandarića, da na finalni tekmi pokala v ekipo uvrsti igralca Issaha Abassa, potem ko so prišli ogledniki tujega kluba. Ameriški poslovnež srbskih korenin je kasneje priznal, da je bila odstavitev Bišćana ena njegovih največjih napak v Ljubljani, saj je imela Olimpija z njim dobre temelje za uspeh tudi v Evropi.

Riera, ki je prišel do dvojne krone v svoji prvi sezoni v vlogi glavnega trenerja – pred tem je bil dve leti pomočnik v Galatasarayu v Turčiji –, ne bo odstavljen, saj mu pogodba poteče s koncem maja. Nemški lastniki kluba s predsednikom Adamom Deliusom še vedno niso podaljšali pogodbe s temperamentnim Špancem, čeprav je pred vrati nova sezona z izzivom v Evropi. »Naslednje tri dni o tem ne bom razmišljal. Sprejel bom vsako odločitev kluba. Če dogovora ne bo, si bomo rekli nasvidenje,« je med slavjem v Celju razmišljal Albert Riera in se novinarjem zahvalil, ker smo bili z njim vso sezono potrpežljivi. Da si navijači želijo obstanek 41-letnega Majorčana, so jasno pokazali v Celju, ko so pod tribuno VIP proti Deliusu, direktorju Igorju Barišiću in športnemu direktorju Goranu Boromisi vzklikali Albert Riera.

Zaslužek le od prodaje igralcev

Cilj vodstva kluba, ki je imelo veliko dela z odplačevanjem zaostalih obveznosti, je, da se klub uvrsti v skupinski del katerega izmed treh evropskih tekmovanj. Že uvrstitev v konferenčno ligo, po kakovosti tretjega evropskega tekmovanja, prinaša pet milijonov evrov. V urejenih klubih imajo za prihajajočo evropsko sezono že sestavljene strokovne štabe in igralske zasedbe, medtem ko je v Olimpiji še veliko negotovosti glede trenerja ter prihodov in odhodov igralcev. Lastniki so imeli doslej z ekipo predvsem stroške, saj v Ljubljani ni velikega zaslužka od sponzorjev, vstopnine in televizijskih pravic. Največji vir prihodkov je prodaja igralcev in Olimpija ima nekaj nogometašev, ki so zanimivi za tuje klube. Dilema je, ali jih prodati takoj ali pa počakati na konec kvalifikacij za evropska tekmovanja. Te se bodo začele sredi julija. Olimpija jih bo začela v kvalifikacijah za ligo prvakov, in če preskoči prvo oviro, bo v Evropi nato odigrala vsaj še šest tekem.