Porazi prve teniške igralke sveta Ige Šwiatek so redki, posebej na peščeni podlagi, kjer v zadnjih letih serijsko premaguje tekmice. Enega takšnih je konec minulega tedna doživela v finalu Madrida, kjer je morala priznati premoč Arini Sabalenka. Belorusinja je izkoristila hitrost žogic, ki so v španski metropoli najhitrejše med vsemi največjimi peščenimi turnirji, in Poljakinji zamajala tla pod nogami. Ta teden bo zadnji turnir serije masters 1000 potekal v Rimu, konec meseca pa se že začenja Roland Garros, drugi letošnji turnir največje četverice.

Napredek Veronike Erjavec

Arina Sabalenka je v Madridu zmagala drugič, potem ko je bila predlani v finalu prav tako boljša od prve igralke sveta Ashleigh Barty. »V Madridu sem prejela novo injekcijo samozavesti,« sporoča Belorusinja, ki se je lanski zmagovalki Madrida maščevala za poraz v finalu v Stuttgartu. »Porazi so sestavni del športa, nova priložnost je pred vrati. Upam na najboljše,« pravi Iga Šwiatek, ki bo v Rimu branila lansko krono. Na svetovni lestvici se je Sabalenkova približala Poljakinji na manj kot 2000 točk zaostanka, kar je sicer veliko, a je Iga Šwiatek po upokojitvi Ashleigh Barty vajena bolj trdno sedeti v sedlu številke 1 svetovnega tenisa. Najboljši slovenski igralki sta nazadovali, saj po zmagi v pokalu Billie Jean King proti Romuniji še nista igrali na turnirju. Tamara Zidanšek je 110. na svetu, Kaja Juvan pa 130. Prejšnji teden je z zmago v Nemčiji proti Kaii Kanepi nase opozorila Dalila Jakupović (207. na svetu), z uspešnimi igrami in številnimi zmagami na peščenih turnirjih pa na svetovni lestvici lepo napreduje Veronika Erjavec, ki je z 290. mesta napredovala na 254. Med najboljšo svetovno tristoterico je od slovenskih igralk še Nina Potočnik, in sicer na 285. mestu.

Kralj Carlos, kot najboljšega španskega igralca Carlosa Alcaraza imenujejo v Španiji, je dobil drugi največji turnir zapored na domačih tleh. Po lovoriki v Barceloni je bil najboljši tudi v Madridu, kjer je sicer v uvodnem krogu in finalu izgubil po en niz, a njegova zmaga ni bila ogrožena. Alcaraz se je med turnirjem v Madridu poslovil od najstniških let, zmagal pa je na četrtem turnirju serije 1000 zapored. Boljšo statistiko od njega imata zaenkrat Američana Michael Chang in Jim Courier, ki sta dobila po pet zaporednih finalov.

Izjemen srečni poraženec

Posebno zgodbo je v Madridu spisal Jan-Lennard Struff. Nemec se je na turnir uvrstil kot srečni poraženec, potem ko je v odločilnem dvoboju kvalifikacij priznal premoč Rusu Aslanu Karacevu. Struff se je izkazal za izjemnega borca, potem ko se je prebil vse do finala, z izjemo prvega kroga pa je vse dvoboje dobil z 2:1 v nizih. Na zmagovitem pohodu je v četrtfinalu izločil tudi grškega peščenega velemojstra Stefanosa Cicipasa, v polfinalu pa se je maščeval Aslanu Karacevu. »Ponosen sem na prehojeno pot in tudi igro v finalu. Carlos ima v sebi nekaj več, kar ga krasi na njegovi teniški poti,« je Jan-Lennard Struff povedal v Madridu. Nemec je na svetovni lestvici napredoval kar za 37 mest, saj je po novem 28. igralec sveta. Izmed slovenskih teniških igralcev je med najboljših 500 uvrščen le Aljaž Bedene, ki je športno pot končal že lani. Nekaj zmag na turnirju nižjega ranga je na trdi podlagi po daljšem času zaradi odsotnosti po poškodbi dosegel Blaž Rola.

Serena drugič noseča

Kot se za vrhunec sezone spodobi, so v zadnjih tednih odmevale številne teniške zgodbe, tako na igriščih kot izven njih. Serena Williams je z možem Alexisom Ohanianom oznanila, da pričakuje drugega otroka, potem ko je leta 2017 rodila hči Olympio. Japonka Naomi Osaka ostaja najbolj plačana športnica na svetu, potem ko je lani predvsem s pogodbami zaslužila kar 46,3 milijona evrov. Britanci so največ pozornosti namenili predlanski zmagovalki OP ZDA Emmi Raducanu, ki bo po operaciji zapestja izpustila Roland Garros in Wimbledon, ter Andyju Murrayju. Petintridesetletni Škot je namreč minuli konec tedna osvojil turnir serije challenger, potem ko je turnirsko zmago nazadnje slavil pred štirimi leti. Prvi igralec sveta Novak Đoković (na predvčerajšnji svetovni lestvici ima zgolj še pet točk prednosti pred Alcarazom) si je oddahnil ob novici, da bo lahko avgusta kot necepljeni proti koronavirusu vstopil v ZDA, v New Yorku pa bo nastopil po dveh letih. Izpostavimo še, da se je Američanka Amanda Anisimova, nekdanja polfinalistka Rolanda Garrosa in četrtfinalistka Wimbledona, odločila, da za nedoločen čas prekine teniško kariero. Od lanskega poletja se namreč ubada z izgorelostjo.

*** 5 točk je razlike na svetovni lestvici med prvim teniškim igralcem sveta Novakom Đokovićem in Carlosom Alcarazom. 20 let je dopolnil v Madridu Carlos Alcaraz in se s turnirsko zmago poslovil od najstniških let.