Slovenec sem, klobaso jem

Dr. Ciril Varga je izumitelj naše najbolj znane, skoraj 50 let stare salame poli, ki jo še danes prodajajo po EU in ZDA. Povedal je, da mu je tedanji direktor Perutnine Ptuj naročil, naj naredi izdelek iz manj kakovostnih delov piščanca, vratov, kože in podobno. Da je danes njena sestava še enaka, dvomi: komisija Pomurskega sejma v Gornji Radgoni, ki jemlje vzorce za preizkuse kakovosti, svoj obisk vnaprej napove. Jo sam še kupuje? Ne, predraga je, druge, cenejše, so iz enakih sestavin. Ljudje bi sicer morali jesti manj mesa, še meni dr. Varga, človek, ki nekaj ve. Ko je nekaj podobnega omenil Golob, so ga skorajda križali.