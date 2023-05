Maribor stavi na Hrvate, Olimpija na Štajerce

Ko Nogometni klub Maribor ostane brez lovorike, je sezona zanj neuspešna. Ogrožen je tudi naslov državnega podprvaka, saj je trenutno na drugem mestu Celje. Letošnji neuspeh je še bolj boleč, ker je nogometna metropola Ljubljana z Olimpijo, ki si je z dvojno krono priborila status najboljše ekipe v državi. V Mariboru bi vse skupaj lažje preboleli, če bi lovorike romale v Celje, Koper ali Mursko Soboto. Ubranitev naslova državnega prvaka, do katerega so lani prišli tudi z nekaterimi moralno spornimi potezami, ki pa niso bile v nasprotju s pravili, je bila zapravljena že v uvodni četrtini tekmovanja. Vodstvo kluba je predolgo vztrajalo s »šampionskim« trenerjem Radovanom Karanovićem, ki ni bil dorasel nalogi, in klub je ob polomu v Evropi tudi v slovenskem prvenstvu padel celo na zadnje mesto. Novi trener Damir Krznar iz Dinama Zagreb je razmere stabiliziral, a sezone ni mogel rešiti vsaj s pokalno lovoriko, Maribor pa je z njim že pred finalom pokala podaljšal pogodbo do leta 2026, čeprav je bila sedanja veljavna do poletja 2024.