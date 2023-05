Petnajstega februarja letos je 36-letni voznik tovornjaka na pomurski avtocesti trčil v pred njim vozeč prepočasen tovornjak, ki se zaradi okvare ni pravočasno izločil iz prometa, in umrl na kraju nesreče. V ponedeljek, 17. aprila, je navsezgodaj zjutraj počilo na mariborski vzhodni obvoznici, življenje je izgubil 46-letni voznik tovornjaka, ki je prav tako trčil v tovornjak pred seboj. »Neupoštevanje pravil, pa tudi nepazljivost, zmanjšana pozornost, utrujenost in posledično prepočasno odzivanje voznika, ki upravlja 40-tonsko vozilo, vse to lahko pripelje do prometne nesreče s katastrofalnimi posledicami,« so sporočili s policije.

»Ni toliko problem utrujenost, bolj nepazljivost. Vsa novejša vozila imajo tudi radarske tempomate in v primeru zastojev se vozilo že samo začne zaustavljati. Največji problem je uporaba telefona med vožnjo in, kar je še huje, gledanje nanizank na zaslonu. Voznik lahko vozi osem ur, potem mora počivati, in tisti, ki se tega držijo, so spočiti. Seveda pa je tu problem nelojalne konkurence tistih, ki ta pravila kršijo. In delajo več kot deset ur, lahko celo 20. Manjši tovornjaki in kombiji nimajo tahografov, a to se bo na podlagi evropske direktive do leta 2026 k sreči spremenilo,« je povedal Peter Pišek, predsednik sekcije za promet pri obrtno-podjetniški zbornici. V isti sapi je dodal še en skrb vzbujajoč podatek: »Nerazumljivo, ampak še vedno je velik problem tudi alkohol.«

Preusmeritve na počivališča

Policisti bodo vse do nedelje poostreno nadzirali voznike tovornjakov in avtobusov. »Nadzor tovornih vozil se bo izvajal s preusmeritvijo tovornih vozil na kontrolne točke na avtocestah. Nadzori avtobusov bodo potekali tudi na avtobusnih postajališčih v mestih in krajih, avtobusni prevozi pa bodo nadzoru podvrženi tudi na avtocestah in hitrih cestah,« napovedujejo na policiji. Še posebej bodo pozorni na spoštovanje omejitev hitrosti, tehnično brezhibnost vozil, morebitno preobremenjenost, spoštovanje socialne zakonodaje in pravil o nalaganju in pritrjevanju tovora, psihofizično stanje voznikov, uporabo varnostnega pasu ter uporabo naprav in opreme, ki zmanjšujejo voznikovo pozornost.

Preventivna akcija poteka v sodelovanju z Agencijo za varnost v prometu (AVP). Po njihovih statističnih podatkih so bili do konca aprila vozniki tovornih vozil udeleženi v 749 prometnih nesrečah. Povzročili so jih 462 oziroma 62 odstotkov od vseh nesreč, v katerih so bili udeleženi. V posledicah teh nesreč so življenje izgubile štiri osebe, od tega dva voznika tovornih vozil, 9 oseb je bilo hudo poškodovanih, 78 oseb pa lažje. »Najbolj pogost vzrok pri prometnih nesrečah, ki jih povzročijo vozniki tovornih vozil, je v zadnjih petih letih nepravilen premik z vozilom, enako tudi letos. Sledita nepravilna stran ali smer vožnje in neustrezna varnostna razdalja,« opozarjajo na AVP. Policisti so tako pri voznikih avtobusov letos zaznali že več kot 16.000 kršitev prometnih predpisov, kar je 15 odstotkov več kot lani. Največ je bilo prekoračitev hitrosti, velik problem je očitno tudi uporaba mobilnih telefonov in drugih naprav med vožnjo pa tudi nepripenjanje z varnostnim pasom.

Več nesreč avtobusov

In kako je pri avtobusih? »Vozniki avtobusov so naredili več prekrškov in povzročili več prometnih nesreč,« tudi posledice so težje, ugotavljajo na AVP. Do 30. aprila letos so bili vozniki avtobusov udeleženi v 94 prometnih nesrečah. Povzročili so jih 41. V posledicah teh nesreč so tri osebe umrle, tri osebe so bile hudo in dve lažje poškodovani. V zadnjem desetletnem obdobju sicer ni bilo smrtnih žrtev med potniki na avtobusih. Tudi vozniki avtobusov so največkrat prehitri, zaskrbljujoč pa je podatek AVP, da je le okrog 38 odstotkov voznikov avtobusov med vožnjo ustrezno pripetih.

Utrujenost voznikov je pomemben dejavnik tveganja nesreče, so prepričani na AVP. Dokaz? »Če spimo manj kot pet ur na noč, se kar za 4,5-krat poveča verjetnost za udeležbo v prometni nesreči. Če ostanemo budni več kot 24 ur, delamo podobne napake, kot če bi imeli v krvi 1 mg/l alkohola. Zaspan voznik je ponoči šestkrat bolj nevaren za povzročitev nesreče kot spočit voznik,« so še sporočili z Agencije za varnost prometa. Tako policija kot AVP opozarjata tudi na zadostno varnostno razdaljo, saj je zavorna pot pri nekaj ton težkih vozilih še daljša, česar se morajo vozniki zavedati ves čas vožnje.

