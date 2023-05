Kapibare so največji glodalci na svetu in lahko merijo do 134 centimetrov v dolžino ter tehtajo tudi 60 kilogramov in več. Ti polvodni in precej družabni rastlinojedci, ki izvirajo iz Južne Amerike, so v bistvu ogromni morski prašički, ki se – zabavno dejstvo – pogosto posladkajo z lastnimi iztrebki. Poleg tega je njihovo ime res zabavno izgovoriti. Izhaja iz besedne zveze »tupi kaá«, kar pomeni list, vitko in jesti. Torej žival, ki uživa tanke liste. Ali travojedec, če želite biti bolj natančni.

Kratek rok trajanja

Kapibara je postala nekakšna viralna senzacija, s poplavo fotografij, videoposnetkov in memov na spletu je zbrala milijone ogledov – zlasti na profilih​tiktoka in instagrama. Pri spletnih trendih je tako, da imajo kratek rok trajanja, zlasti na tiktoku pa se zdi, da pritegne pozornost manjše skupine ljudi. In če se je sprva zdelo, da je navdušenje nad kapibarami precej »teflonsko« (v smislu, da se nič ne prime), njena viralnost zdaj narašča. Na Japonskem so te živali že vrsto let kolektivno občudovali zaradi narisane kapibare Kapibarasan, ki jo je v začetku leta 2000 na trg poslal proizvajalec igrač Bandai.

Toda zakaj imajo te internetne senzacije tak učinek? Trend je nedavno postal stratosferski, ko je pesem ruskega izvajalca Sto-Ličnij Ona-Nas postala viralna na tiktoku. Z drznim naslovom Capybara in besedilom »Ca-py-bara capybara capybara capybara capybara capybara« – le kje jemlje navdih – se je pesem kot »ušesni črv« zarila globoko v možgane. Podobno kot se je pred leti zgodilo s pesmijo Baby Shark.

Kot je na spletu v navadi, da si je namreč nekatere trende mogoče prisvojiti, je kapibara v Buenos Airesu postala celo simbol protikapitalizma. Leta 2021 so kapibare dejansko pojedle vso travo v ograjeni skupnosti v Argentini, ki je bila zgrajena na mestu, kjer je bilo prvotno mokrišče kapibar.

Medtem ko je nedavni porast priljubljenosti v veliki meri povezan s prej omenjeno pesmijo in tem, kako ljudje uporabljajo zvok v vse bolj kreativnih videoposnetkih, se razlaga za vedno večjo bazo oboževalcev te živali morda skrči na obrazložitev, ki pravi: ljubke so kot gumbi in nekako poosebljajo naše hrepenenje po bolj umirjenem življenjskem slogu, v dobi brezglavega brskanja po družbenih omrežjih. Namesto da bi se obremenjevali s konflikti, politično nestabilnostjo, recesijo, kulturo vrveža in nič več le grozečo, temveč zelo strašljivo dejansko grožnjo podnebnih sprememb, ljudje v kaotičnih časih raje iščejo kakršenkoli vir tolažbe ali potencialne spokojnosti. Vse to ponudijo kapibare.