Vino meseca: Herga – renski rizling 2021

Mitja Herga je bil 12 let direktor in glavni enolog ene največjih slovenskih kleti Puklavec Family Wines. Lani je ob svojih petih družinskih hektarjih vinogradov postal še lastnik sosednjega posestva Sama Kupljena Mon Royal skupaj z butično kletjo in 15 hektarjev vinogradov, ki se razprostirajo na najboljših, južnih in jugozahodnih legah Jeruzalemskih goric in jih poleg enega najlepših vinskih razgledov pri nas krasi še podnebje, ki je pod vplivom Alp, Jadranskega morja in Panonske nižine.