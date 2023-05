Gostilna Torkla v Kortah se je poleg izvrstne hrane ponašala z verjetno enim najlepših razgledov v Istri. Kako to, da sta se iz vasi z razgledom preselila v najbolj oblegano slovensko obmorsko mestece, kjer je gostinska ponudba zelo prilagojena novodobnemu turboturizmu?

Po koroni se nekako nisva mogla ponovno postaviti na delovne obrate iz predkoronskih časov. Težko je bilo dobiti kader, v Korte je dostop z javnim prevozom praktično nemogoč. Veliko negativnih stvari se je nakopičilo, zato sva začela razmišljati, da je po desetih letih prišel čas, da začneva novo zgodbo kje drugje. Vsi, ki so hodili v Torklo, so hodili zaradi naju, naključnih gostov praktično ni bilo. Obstoj restavracije sva poskušala reševati s poslovnimi kosili čez dan, ampak ni bilo učinka. Korte so preprosto preveč odmaknjene od »vsakdanje civilizacije«.

Morala sta popolnoma obrniti celoten ustroj restavracije. Prej sta bolj kot ne slonela na à la carte ponudbi, tukaj v Piranu pa skrbita za hotelske zajtrke, kosila in večerje tako za hotelske kot za zunanje goste. Organizacija dela je povsem drugačna.

Res je, tam sva bila vezana na vikende in večerne goste. Največji izziv je bil dobiti kader, kar je trenutno največja težava v gostinstvu. V bistroju imamo zdaj zajtrke od sedmih do desetih tako za hotelske kot tudi za zunanje goste, potem do 13. ure brunch s štirimi jedmi, nato naprej do enajstih zvečer pa à la carte ponudbo, s tem, da v poletih mesecih ne bodo na voljo kosila, ampak bomo imeli samo bolj bogate zajtrke in pa večerno ponudbo, ki se bo zavlekla še v noč, pač glede na število gostov. Ob sobotah, nedeljah in praznikih pa bomo delali ves dan.

Verjetno ste morali novemu ustroju prilagoditi jedilnike. V Kortah ste postali znani predvsem po prestižnih kosih mesa, predvsem govedine, teletine pa tudi jagnjetine, po drugi strani pa ste bili eni redkih v Istri, ki ste ribe, kot so denimo sardele, pripravljali na drugačen način, kot smo vajeni iz obmorskih restavracij. Vaši špageti s sardelami so poleg biftekov in tomahavkov ter kostanjevih njokov postali najbolj prepoznaven znak vaše gostilne.

Polovico jedi, ki smo jih imeli v naši stalni ponudbi v Torkli, sva obdržala, drugo polovico pa prilagodila, s tem da bova sproti videla, kako se bodo obnesle, in jih glede na povpraševanje tudi nadgrajevala ali umikala iz ponudbe. Testenine s sardelami sem na primer zamenjal s testeninami s skušo. Vsekakor je bila želja, da imava v ponudbi nekaj, česar v Piranu ni. Nikakor pa ne gre več za klasičen koncept restavracije, kot je bila v Kortah, kjer smo goste za mizami razvajali več ur. Tukaj gre bolj za to, da prideš nekaj pojest, spiješ kozarec ali dva in odideš. Frekvenca ljudi, ki bodo hodili k nam, bo nedvomno veliko višja. Pa tudi cene so prilagojene tej novi ponudbi.

Gradela je ostala?

Seveda.

Ste novemu jedilniku in mestnemu utripu prilagodili tudi vinsko karto?

Nedvomno. Še bogatejša je, imamo že okrog 80 različnih etiket, od lokalnih istrskih vin do Bricev pa tudi bolj prestižnih francoskih in italijanskih vin, s tem da bomo predvsem poleti popestrili še ponudbo vin na kozarec.

Ste pa eni redkih v Istri, ki imate na jedilnem listu tudi divjačino in se nikoli niste hvalili s tem, da so vaše sestavine zgolj in samo lokalnega značaja.

Govorjenje o lokalnih sestavinah in frazi kilometer nič je zame larifari. Če so sestavine slovenske, pa naj so pripeljane z oddaljenosti sto ali dvesto kilometrov, so zame še vedno lokalnega značaja. Predvsem je pomembno, da so dobre, pa naj bodo slovenske ali uvožene. Če kupiš meso v tujini, imaš navadno tri razrede kakovosti, pri nas pa je meso samo meso. Sicer pa poleg uvoženega mesa uporabljam tudi slovensko meso, sodelujem s klavnicama v Celju in Postojni ter s posestvom Bejer, ki redi križance med govedom angus in wagyu, imam pa tudi svojega mesarja, ki mi zori meso. Težava pri slovenskem mesu je, da je lahko odlično ali ničvredno, cena pa je enaka. S klasifikacijo mesa se bodo morali slovenski mesarji še ukvarjati. Gleda same dobave pa je sistem celo boljši, ker je Piran lažje dostopen kot Korte.

Glede na to, da je Piran tudi ribiško mesto, sodelujete z lokalnimi ribiči?

Trenutno še ne, sodelujem s po enim ribičem iz Kopra in Izole ter z ribogojnico Fonda. Naš bistro tudi ni tip restavracije, ki ima tri ali štiri mize in bi lahko jedi pripravljal na podlagi dnevnega ulova.

Danes se gostinci najbolj spotikate ob pomanjkanje kadra, jedci pa večinoma ob cene, ki so postale hudo napihnjene. V Italiji, na primer, ki velja za bistveno bolj napredno in svetovno poznano gastronomsko velesilo, so cene, pa naj gre za Trst ali celo Benetke, nižje kot v Ljubljani ali Istri. Nekateri celo menijo, da tako visoke cene pomenijo strel v koleno slovenski gastronomski sceni.

V času korone so se te cene umetno napihnile, potem je prišlo do vojne v Ukrajini, tako da so se stroški še dodatno nenormalno dvignili. Kader, ki dela v gostinstvu, je treba preplačati, če ga sploh dobiš. Danes visoke plače zahtevajo že takšni, ki so v gostinstvu delali malo ali še nikoli. Denimo za kuharja, ki je pred korono dobil tisoč evrov plače in je delal v kakšnem obratu s hitro prehrano, moraš danes plačati vsaj še enkrat več. Težava je tudi v tem, da ogromno lastnikov gostiln in restavracij ni kuharjev in jih nato takšni kadri izsiljujejo, da lahko sploh funkcionirajo.

Bo to nekoč počilo?

Kdo bi vedel. Pred krizo leta 2008 se je v gostilnah in restavracijah trošilo enormno, pa nihče ni pričakoval, da bo prišla kriza, ki je marsikaterega lastnika streznila. Potem je prišla korona. Vedno ko je kriza, smo najbolj na udaru gostinci, ker ljudje pač ne zahajajo več toliko v gostilne.

Kako sta manevrirala s cenami jedi? Po eni strani je Piran najbolj obiskano turistično mesto v Istri, po drugi strani pa je večina gostov takšnih, ki se spogledujejo s poceni hrano.

Vseeno računava na boljše goste. Nočeva pa gostov, ki bodo prihajali sem in se jim bodo zdele porcije premajhne ter niti pomislili ne bodo na to, kako so jedi pripravljene in kakšne sestavine so v njih. Nedvomno bi bilo veliko lažje, če bi imela na jedilniku pice, burgerje in ocvrte kalamare. Ampak tega nočeva. Ne gradiva ponudbe na tem, da bova v štirih mesecih zaslužila za celo leto, ampak na tem, da postaneva prepoznaven piranski bistro, ki bo odprt vse leto in bo ponudba na visoki ravni.

Danes svet gastronomije poganjajo družbeni mediji. So za vaš tip restavracije v centru najbolj opevanega obmorskega mesteca ti sploh pomembni z vidika promocije?

Seveda so. S tem se veliko ukvarjava, ne glede na to, da sva postala prepoznavna na slovenski kulinarični sceni. Med tujimi gosti pa nisva. Tisti, ki pride v Piran na izlet za dan ali dva, o naju ne ve popolnoma nič. V Sloveniji nimamo spletnih vodnikov, kot jih imajo na primer v Italiji ali kje drugje po Evropi. Za naključne turiste oziroma potencialne goste sta z naskokom najpomembnejši platformi Tripadvisor in Google maps.

Kaj pa Michelinov vodnik, v katerem ste bili tudi omenjeni s Torklo?

Tukaj gre za povsem druge goste, za takšne, ki pridejo jest z namenom. Ampak teh za preživetje v turističnem središču ne bo dovolj. Pomembno je, da ujameš takšne goste, ki pridejo v Piran na izlet in morajo nekaj pojesti.