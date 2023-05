V neposredni bližini avtocestnega priključka Ljubljana - Šmartno so se pred nekaj tedni pojavili kupi zemljine. Izkazalo se je, da so jo tam odložile družbe Hidrotehnik, CVP in Drava, s katerimi je direkcija za vode konec leta 2020 podpisala pogodbo za izvedbo protipoplavnih ukrepov v Malem grabnu. Odloženo zemljino so gradbinci izkopali v omenjenem vodotoku.

Na direkciji so pojasnili, da bodo izvajalci z navozom zemljine na omenjeno lokacijo uredili vstopni plato za tovornjake, ki bodo v prihodnjih mesecih preostanek zemlje, izkopane v strugi Malega grabna, odložili v nekdanji gramoznici v Gameljnah. Ker dostopna cesta do gramoznice ni dovolj široka, da bi se na njej srečala dva tovornjaka, bo kakšen tovornjak na omenjenem vstopnem platoju moral počakati, preden se bo lahko vključil v promet.

Trenutno potekajo pripravljalna dela za sanacijo gramoznice, zato izvajalci vanjo še niso začeli odlagati izkopanega materiala, so dejali na direkciji. Večina izkopane zemljine je trenutno še vedno na deponijah ob Malem grabnu. Ob tem so na direkciji priznali, da izvedba protipoplavnih ukrepov na Malem grabnu trenutno nekoliko zamuja, a da si bodo prizadevali dela dokončati v roku. Od pravočasnega zaključka del so odvisna tudi evropska sredstva, ki jih je direkcija pridobila za ta projekt.

Toda to ne pomeni, da bodo po zaključku izvedbe protipoplavnih ukrepov navoženo zemljino iz bližine avtocestnega priključka odstranili. Tam bo ostala, saj so izvajalci ministrstvo za okolje, podnebje in energijo že zaprosili za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja. Vlogi so izvajalci priložili tudi potrebna soglasja, projektne pogoje, mnenja, oceno kakovosti tal, oceno kakovosti zemeljskega izkopa in geodetski načrt, so dodali na direkciji za vode.

V gramoznico še ne dovažajo izkopanega materiala

Gradbeni delavci so po podatkih direkcije doslej iz Malega grabna izkopali približno 80.000 kubičnih metrov materiala. Večina tega je trenutno začasno odložena ob gradbišču, a ga bodo prej ko slej prepeljali v omenjeno gameljsko gramoznico. Na direkciji so zagotovili, da je izvajalec februarja letos že pridobil okoljevarstveno soglasje za vnos izkopanega materiala v nekdanjo gramoznico. Tam naj bi trenutno potekala pripravljalna dela, ki vključujejo odgrnitev zgornjega humusnega sloja na mestu predvidenega vnosa materiala, odstranitev grmičevja, dreves in druge podrasti, odstranitev manjše količine gradbenih odpadkov, ki so jih tam nelegalno odložili neznanci, ograditev mesta vnosa z mrežo ali zemeljsko bariero, postavitev zapornice na vstopni točki, postavitev informativne oziroma gradbene table, protiprašno ureditev dostopne ceste in zavarovanje kapelice ob dostopni cesti, so našteli na direkciji.

Saniranje gramoznice z materialom iz Malega grabna bo potekalo po makadamski poti južno od Zgornjih Gameljn. Tovornjaki bodo po njej vozili izmenično enosmerno, prašenje pa bodo preprečili z nasutjem frezanega asfalta, ki naj bi tudi utrdil cestišče, so napovedali na direkciji. Dostop do te ceste bo v času vnosa materiala v gramoznico omogočen le tovornjakom izvajalcev in lastnikom kmetijskih zemljišč ob poti, so še dodali na direkciji. Dodatni ukrepi, kot so poseben pas za kolesarje in pešce, niso predvideni, čeprav so pristojni leta 2018 zaradi varnosti ravno teh najšibkejših udeležencev v prometu obljubljali pas, ločen od cestišča, po katerem bodo rohneli tovornjaki.

Prebivalci Gameljn so že pred leti izrazili pomisleke glede sanacije nekdanje gramoznice. Niso ji sicer izrecno nasprotovali, so pa izrazili bojazen, da se bo kakovost njihovih življenj v času dovoza izkopanega materiala poslabšala. Skrbeli so jih predvsem prometna varnost zaradi velikega števila tovornih vozil, hrup, prah in širjenje japonskega dresnika iz navoženega materiala.

Zamuda pri izvedbi protipoplavnih ukrepov

Protipoplavne ukrepe na Malem grabnu direkcija za vode izvaja ob finančni podpori evropskega kohezijskega sklada. Gre za del projekta Gradaščica, ki bo pripomogel k zmanjšanju poplavne ogroženosti naselij na območju občine Dobrova - Polhov Gradec in predvsem jugozahodnega dela Ljubljane. Hidrotehnik in njegova partnerja so gradbena dela na Malem grabnu začeli pred dobrima dvema letoma. Doslej so po podatkih direkcije za vode opravili približno tretjino vseh del. »Dela potekajo z rahlo zamudo,« so priznali na direkciji, kjer kljub temu verjamejo, da bo večina načrtovanih del zaključenih do konca letošnjega leta, ko se izteče rok za črpanje evropskih sredstev. Na vprašanje, ali so prepričani, da bodo rok ujeli, so na direkciji odgovorili: »Z gotovostjo ne moremo trditi, da bodo dela dokončana do konca leta, saj se vedno lahko pojavijo nepredvidene situacije, ki delo upočasnijo. Si pa prizadevamo, da bi bila vsa dela končana v roku.«