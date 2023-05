Kdor se v pomladnih dneh poda mimo tržnice z domačo zelenjavo in če ni zaradi muhastega vremena prehlajen, zagotovo zazna imeniten vonj po povsem sveži mladi čebuli. To je namreč prvovrstna delikatesa, primerna za pripravo karseda raznoterih jedi. Še zlasti je cenjeno njeno zelenje, dokler je povsem sveže in čvrsto. Še dobro, da tega ne ve prav vsakdo, sicer bi bilo pozneje v letu kaj težko dobiti zrele gomolje, sladokusci bi namreč ves pridelek vselej pozobali že zarana. Imenitno aromatično mlado zeleno listje nekateri nevedni vrtičkarji celo zametujejo, namesto da bi ga uporabili za zdrave in okusne spomladanske jedi, denimo omleto. Po drugi strani pa je tudi največjim tradicionalistom dobro znano, da se takšna čebula krasno poda k jedem z žara na prvih spomladanskih piknikih, v to pa je zajet celoten repertoar, od nežnih in lahkih špargljev prek krompirja do pečenih piščancev, kotletov, čevapčičev in pleskavic. Ampak tu se ne smemo ustaviti. Povsem mlada čebula s svojimi potenciali sega tudi daleč v visoko kuhinjo najbolj cenjenih mojstrov.

Med najpreprostejše kuharske mojstrovine sodijo omlete in prav v času, ko narava postreže s pestrim bogastvom, kamor sodi tudi mlada čebula, nastajajo najboljše. Zanje je dovolj nekaj osnovnega kuharskega znanja, je pa res, da mora človek za omleto imeti vsaj jajca. Prav pridejo tudi mleko in kakšna zelišča, zlasti pa sveža zelenjava. Lahko pa enostavno prečešemo hladilnik in porabimo domala vse, kar bi sicer prekoračilo rok uporabe. Seveda hrenovk ne bomo bratili z jagodami, a kombinirati je mogoče marsikaj. Imenitna omleta za bolj lačne nastane denimo s tunino in mlado čebulo. Na Tolminskem je znana tradicionalna jed frika, ki je pravzaprav visokokalorična omleta iz jajc, sira, masla, krompirja in še česa, med omlete štejemo tudi primorske fritaje​, znane so gobove omlete, s sezonsko zelenjavo, praženim krompirjem in zelenjavo, madžarska omleta s slanino in mleto papriko … Privoščite si jo po navdihu svoje domišljije, ki je vselej najboljša kuharica.

Pri omleti velja omeniti, da jo sicer najpogosteje postrežejo prepognjeno na pol, da je nadev pokrit, obstajajo pa tudi tako imenovane odprte omlete, ki od daleč spominjajo na pito. Morda ste se kdaj spraševali, od kod ime omleta. Prav nič nima z mletjem. Ime so zakrivili Francozi, ki ji pravijo omelette, nekoč amelette, kar je nastalo iz – če verjamete ali ne – besede lamela oziroma lameleta. Morda pa si je jed izmislil kak sladkosnedi mehanik, kdove.

Špinačna omleta z mlado čebulo in feto Sestavine za 4 porcije 8 jajc 1 pest mlade špinače, 6 tankih mladih čebul, 8 redkvic, 100 g sira feta, 1/2 žličke kurkume, 1 žlička zdrobljenega čilija (po okusu), 8 žlic mleka, 3 žlice oljčnega olja, sol in sveže zmlet poper. Priprava 1. Redkvice očistimo in operemo. Mlado čebulo dobro očistimo in zeleni del narežemo na kratke cevčice, beli del pa drobneje nasekljamo. Špinačo najprej operemo in jo narežemo na majhne koščke. Če je povsem mlada, pustimo surovo, če so listi nekoliko večji in trši, pa narezane liste na hitro poparimo z mlekom. Jajca ubijemo v skledo in jih z vilicami lepo stepemo oziroma dobro razpenimo. Takšnim dodamo kurkumo v prahu in čili (po okusu) ter še enkrat stepemo. 2. Dodamo zdrobljeno feto, špinačo in beli del čebule ter polovico zelenega dela ter še enkrat premešamo. Na koncu dodamo mleko, sol in poper (zlasti, če nismo dodali čilija) ter še enkrat narahlo premešamo, da se vse skupaj poveže. 3. Na ogenj pristavimo (teflonsko) ponev. Ko se segreje, jo namažemo z oljčnim oljem ter vanjo zlijemo stepeno jajčno zmes. Ponev nežno zavrtimo, da se zmes enakomerno porazdeli po njej. Z lopatko ali žlico po omleti enakomerno razporedimo špinačo in mlado čebulo. Ponev pokrijemo s pokrovko in omleto pečemo na rahlem ognju 7–10 minut. Vmes večkrat preverimo, da se ne prismodi. Nato omleto obrnemo, da se speče še na drugi strani, za približno 5 minut. Nato omleto prestavimo na krožnik, posujemo s preostankom čebulnega zelenja, obložimo z rezinami redkvic ter postrežemo, morda s popečenimi kruhki. Čas priprave in kuhanja: 25 minut.

Špargljevo-krompirjeva kremna juha Potrebujemo 5 srednje velikih krompirjev, 12 opranih vrtnih špargljev, 1 veliko čebulo, 1 koren peteršilja, 1 lonček kisle smetane, 0,5 dl suhega belega vina, 0,5 dl oljčnega olja, morsko sol, sveže zmlet poper. Priprava V večjem loncu na oljčnem olju nekaj minut pražimo nasekljano čebulo skupaj z na kocke narezanim krompirjem in nasekljanim korenom peteršilja. Prilijemo 1 liter vrele vode, postrgamo dno, začinimo in premešamo ter pokrito kuhamo, da se krompir zmehča. Špargljem odlomimo olesenele dele stebla, stebla nalomimo in popečemo na oljčnem olju. Pečene zalijemo z vinom in ko to povre, jih damo v juho. Nekaj vršičkov prihranimo. Juho zmeljemo s paličnim mešalnikom, gladko primešamo smetano, dodamo prihranjene vršičke ter postrežemo.