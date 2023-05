Ditka Haberl nam je o pesmi povedala: »Vem, kje je mesto tej skladbi v slovenskem prostoru, v moji intimi pa ni pri vrhu. Morda zato, ker sem jo že tolikokrat slišala, pa tudi sicer imam raje zahtevnejše pesmi kot pa pocukrane popevke za razvedrilo.«

Mariborčan Ivo Mojzer se spominja njenega nastajanja: »Tadej Hrušovar je bil tedaj pri vojakih v Mariboru. Veliko sva bila skupaj, moja mama pa mu je kdaj tudi kaj dobrega skuhala. Četrtega januarja, ko sem imel rojstni dan, mi je Hrušovar zapel osnovno melodijo in povedal, da Velkaverh dela zanjo besedilo. Ko smo pesem posneli, niti slučajno nismo pričakovali kakšnega velikega uspeha. Velika favoritinja v Opatiji je bila Neda Ukraden, in ker je sodelovala z ljubljansko Založbo kaset in plošč, so jo ti tudi forsirali.«

V Stockholm je odpotovalo vseh 12 vokalistov, ki so bili na odru v Opatiji, tam pa so Hrušovar, Velkaverh, aranžer Dečo Žgur in Mario Rijavec, ki je dirigiral evrovizijskemu orkestru, določili dovoljeno šesterico. Mojzer se spominja predvsem znanih osebnosti, ki jih je imel priložnost srečati, Shadowsov, spoprijateljil pa se je tudi z nesojenim članom skupine Abba, Larsom Berkhagnom. Direktnih finančnih učinkov člani skupine niso bili deležni, niti jih niso pričakovali. Je bil pa avtor glasbe Dejvi Hrušovar glede tega neupravičeno prikrajšan. Pesem je bila namreč v Evropi tržno uspešna, večine pritokov pa so bili deležni predvsem tisti povezani z Založbo kaset in plošč.

Kakor koli, Dan ljubezni bo za vedno del slovenskega glasbenega bogastva.