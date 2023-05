na vašem soočenju z Glasom ljudstva, tik pred volitvami, sem vam hotela zastaviti vprašanje, ali se boste, če vas bomo izvolili, tako kot se je vaš vzornik, pokojni predsednik dr. Janez Drnovšek, srečal z Romi in se zanje osebno zavzel, tudi vi sestali z begunci in prisluhnili njihovim hudim travmam. Ker takrat nisem imela te možnosti, vas sprašujem zdaj in vas prosim, da to storite.

Vaša vlada namerava vrniti na Hrvaško skupino zelo mladih fantov in družino z dvema majhnima otrokoma, ki so se k nam zatekli pred brutalnim nasiljem in ponižanji, ki so jim bili tam izpostavljeni.

Spoštovani g. predsednik, tudi vi imate otroke, ne storite tem ljudem tega, kar ne bi želeli, da nekdo stori vam in vašim sinovom. Pokažite mladim, da smo humana država, solidarna z ljudmi, ki bežijo pred vojno in nasiljem, da je naš predsednik vlade Človek in ne birokrat, za katerega so begunci, če ne prihajajo iz Evrope, samo številke.

Lada Zorn, Ljubljana