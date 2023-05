#Nedeljski dnevnik: Ne le po knjigo, v knjižnico tudi po seme

Če kaj povezujemo s knjižnicami, so to kajpada knjige, zato bo morda kdo ob besedni zvezi knjižnica semen začuden. Še posebej, ker so knjižnice semen v čisto pravih javnih knjižnicah in ker si je mogoče semena izposoditi na enak način kot knjige in jih čez čas tudi vrniti. Le da je čas med izposojo in vrnitvijo semena veliko daljši kot pri knjigah, saj mora izposojevalec seme posaditi, to mora vzkaliti in iz njega zrasti rastlina, nato pa mora pridobiti novo seme in ga vrniti v knjižnico. Tako semena v knjižnici semen krožijo med uporabniki.